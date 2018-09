Soud poslal do vazby 71letého muže obviněného kvůli požáru ubytovny

Plzeňský soud v pátek poslal do vazby 71letého muže, kterého policisté obvinili kvůli úternímu požáru ubytovny v Plzni-Karlově. Milan N. je stíhán za obecné ohrožené z nedbalosti, hrozí mu za to až osm let vězení.