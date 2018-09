kub, bad, Novinky

Státní zástupce Adam Borgula navrhoval pro Michala i Rittiga pětiletý trest, stejně jako v dřívějším projednání. Každý by měl podle žalobce také zaplatit 1,6 miliónu korun a Michalovi navíc navrhoval zákaz činnosti na čtyři roky. „Mám za to, že provedeným obsáhlým dokazováním byla vina obou obžalovaných dokázána,“ konstatoval ve čtvrtek Borgula.

Obhájci obžalovaných Vlastimil Rampula a Oldřich Chudoba v závěrečné řeči navrhli opět své klienty obžaloby zprostit.

Borgula ve čtvrtek médiím před soudním jednáním s Rittigem sdělil, že rovněž podal návrh na obnovu řízení v kauze Oleo Chemical. Podle svých slov získal nové důkazy, kterými mají být odposlechy. O jeho návrhu bude rozhodovat Městský soud v Praze.

Praní špinavých peněz



Rittig byl dříve pravomocně zproštěn obvinění z tunelování Olea, stále ale čelí obžalobě z praní špinavých peněz, protože podle státního zastupitelství si z peněz vyvedených z firmy pořídil nemovitosti v Dubaji.

Žalobce tvrdí, že na pokyn dalšího obžalovaného Petra Michala mířilo zhruba pět miliónů korun na účet Rittigovy zástupkyně, která údajně peníze použila k nákupu apartmánu a dvou rezidencí v zálivu Dubaj Marina a na umělém ostrově Palm Jumeirah. Vlastníky nemovitostí se stal Rittig a jeho manželka.

Zproštěn podruhé

Městský soud řešil údajné Rittigovo zapojení do kauzy Oleo Chemical podruhé. Rozhodl o tom dříve nadřízený Vrchní soud v Praze, když zrušil část rozsudku, která lobbistu osvobodila. Pravomocně rovněž rozhodl, že exšéfové firmy Michal Urbánek a Kamil Jirounek a také Rittigův obchodní partner Peter Kmeť půjdou do vězení, a to každý na tři roky.

Obžaloba tvrdí, že Urbánek a Jirounek uzavřeli účelovou fiktivní smlouvu o poradenství s Kmeťovou firmou Cokeville Assets se sídlem v Karibiku. Pod záminkou poradenství z Olea údajně vyvedli peníze, čímž měli akcionářům způsobit škodu téměř 20 miliónů korun.

Tvrzení obžaloby, že peníze končily u Rittiga, se v loňském hlavním líčení nepodařilo prokázat, a proto ho pražský městský soud zprostil viny. Lobbista dříve spojitost s Kmeťovou společností popřel, tvrdil, že od Olea nikdy nedostal ani korunu.