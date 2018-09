Seřežu tě do krve, psal soudci. Hrozí mu osm let

Seřežu tě do krve, tvoji manželku i tvé děti. Necháváš léta páchat bezpráví a zlovůli. To je jen zlomek z obsahu e-mailové korespondence, kterou od září loňského roku do letošního února posílal předsedovi domažlického soudu Janu Švíglerovi 46letý muž z Domažlicka.