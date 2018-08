Senior srazil chodce a ujel, soud ho poslal do léčebny

Se zákazem řízení, v autě s propadlou technickou kontrolou, bez zaplaceného povinného ručení, po mozkové mrtvici a s lehkou demencí se po Žďáru nad Sázavou proháněl ve svém autě 71letý Petr Kašpar. Jeho jízdy po městě utnula až nehoda, při níž smetl na přechodu mladého muže. Důchodce od zraněného ujel a auto schoval do garáže. Za to ho soud poslal do léčebny a auto zabavil.