ok, Novinky

Mladý muž byl s kamarády v minulých dnech na pivu v Jakubčovicích u Opavy. Seděli pod rozhlednou a dopřávali si zlatavý mok, když k jeho nohám přišla liška.

„Vůbec jsem ji neviděl a najednou jsem ucítil bolest. Kousla mne do nohy a s mojí žabkou, kterou jsem měl na noze, utekla. Byl to skutečný šok,“ řekl Groda. Na rozdíl od lišky mladík neutekl a dopil pivo. Druhý den se svěřil své matce, která ho okamžitě poslala do nemocnice, protože si uvědomila, že zvíře mohlo mít vzteklinu.

„Pan primář říkal, že na nohách je spousta různých oděrek a vzteklina se přenáší hlavně slinami. Vakcínu, která začne působit za pár týdnů, jsem dostal a sérum mi podají ještě ve středu. Sice se tu o mě hezky starají, ale už se těším domů, abych si mohl užít zbytek prázdnin,“ dodal Marek.

Pes pokousal turistu



Nevěřícně na mladého pacienta koukali lékaři, kteří si mysleli, že květnový případ je nadlouho poslední. Tehdy hospitalizovali ženu, již kousla do nohy liška u Klokočova. [celá zpráva]

„Když jsme tady měli pacientku, kterou kousla liška v květnu, říkal jsem, že jde o naprosto raritní záležitost, kterou za svou kariéru nepamatuji. Uplynulo jen pár měsíců a máme tu dalšího pokousaného, což jsem opravdu nečekal,“ uvedl primář infekčního oddělení Petr Kümpel.

Podle něj je podezření, že liška byla nakažená, jelikož se sama bez vyprovokování přiblížila k muži a napadla ho. Inkubační doba vztekliny je od několika dní po několik let, nejčastěji ale do konce třetího měsíce od kousnutí.

Marek Groda (vpravo), kterého kousla liška, a Vojtěch Moša, jehož pokousal pes v horách.

FOTO: Nemocnice Opava

„Sérum, které bude přivezeno z Prahy, podáme pacientovi, abychom zabránili vypuknutí jinak smrtelné nemoci. Mladý muž u nás podstoupil očkování běžnou vakcínou proti vzteklině, které zajistí, že i po vyprchání protilátek ze séra bude proti nemoci po rizikovou dobu imunní,“ vysvětlil Kümpel.

Na infekčním oddělení však leží další pacient, kterému lékaři podají sérum proti vzteklině. Třiadvacetiletého mladíka pokousal pes při přechodu hor v Rumunsku. Do nemocnice se dostal až po 15 dnech, protože dříve na žádného doktora nenarazil.