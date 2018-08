Petr Kozelka, Právo

Jedete za autem táhnoucím plně naložený přívěsný vozík různým haraburdím? Tak se raději podívejte, jaký je tam náklad a jak je zabezpečený, co z něho může vypadnout, jakým směrem to může padat, a dopředu si promyslete, co uděláte, pokud ten či onen kus bude padat.

Tak by měla podle vyškovského státního zástupce Radka Hůlky vypadat jízda obezřetného řidiče. Protože pokud z vozíku něco vypadne a řidič za ním provede úhybný manévr a havaruje, bude to přece jen jeho chyba.

Boj se systémem



Takový vzkaz poslal Peterkové státní zástupce. Ta se rozhodla, že smrt svého manžela a dcery nenechá jen tak, a pustila se do boje se systémem poté, co po nehodě policie rozhodla, že vina za tragédii padá výhradně na mrtvého manžela.

Znalec ustanovený vyšetřovatelem totiž došel k závěru, že plech o rozměru 60 x 45 x 8 centimetrů, jenž vyletěl z přívěsného vozíku, nemá s nehodou nic společného, neboť v době nehody už ležel a řidič se mu neměl vyhýbat, ale jen na něj prostě najet.

S tím se Peterková nesmířila a oslovila Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tamní odborníci na základě experimentů došli k úplně opačnému závěru.

„Z technického hlediska je nepřijatelné, aby plech už ležel. Reakce řidiče byla na neidentifikovatelný pohybující se předmět, který se neočekávaně vyskytl v jeho zorném poli. Pád předmětu byl v přímé příčinné souvislosti se způsobem reakce řidiče a z faktického hlediska tedy způsobil vznik nehodového děje,“ rozhodli znalci.

Případ se na základě nového posudku znovu otevřel, vyšetřovatel svou práci uzavřel s tím, že řidička auta s přívěsným vozíkem, kam její manžel a známý naházeli různé kovové krámy, by měla být obviněna z usmrcení z nedbalosti, protože náklad dostatečně nezajistila.

Náklad prý nebyl zajištěn



Jak náklad vypadal, popsal jeden ze svědků: „Bylo to pyramidózně navršené, prostě hromada, kousky trčely přes korbičku a neviděl jsem, že by byl náklad nějak zajištěn.“

Jenže státní zástupce Hůlka dal pokyn, aby byl případ odložen s tím, že za nehodu jednoznačně může mrtvý řidič. „Porušení zákona ze strany řidičky, v jehož důsledku došlo k vypadnutí plechu, nebylo vůbec způsobilé rozvinout nehodový děj spočívající ve vychýlení či poškození vozila, a způsobit tak následky v podobě smrti poškozených. K tomu následku došlo až excesivním jednáním zemřelého řidiče,“ rozhodl státní zástupce. Excesivní jednání byla snaha řidiče plechu se vyhnout.

Takže i kdyby řidička vezla řádně neupoutaného slona, zřejmě státní zástupce míní, že za jeho případný pád není odpovědná advokát Evy Peterkové Jan Paroulka

„Řidička nemohla takový nehodový děj a následek spočívající v usmrcení jiného účastníka silničního provozu ani předvídat, a to s ohledem na velikost a hmotnost jednotlivých částí nákladů na vozíku,“ argumentoval státní zástupce.

„Naopak je potřeba zdůraznit, že řidič byl zkušený, za autem s vozíkem jel po delší dobu, a tak zcela jistě mohl, a při řádném věnování se řízení i měl, identifikovat způsob naložení a druh nákladu a mohl tak předvídat jak možnost uvolnění části nákladu, tak zejména nebezpečnost, případně uvolnění části nákladu,“ dodal státní zástupce.

Proti postupu státního zástupce už Peterková podala stížnost. Podle jejího advokáta Jana Paroulka je pravda jen to, že řidička nemohla předvídat takový následek, protože jak sama policii uvedla, nevěděla, co veze, a náklad vůbec nezkontrolovala.

„Takže i kdyby vezla řádně neupoutaného slona, zřejmě státní zástupce míní, že za jeho případný pád není odpovědná. Podle státního zástupce musí všichni řidiči, kteří se setkají s nákladem na přívěsném vozíku, při svých jízdách automaticky zkontrolovat, ať již přiblížením se, nebo snad přímo zastavením vozidla s vozíkem, co je na něm naloženo, aby podle toho mohli hodnotit, co může nastat, když to z vozíku spadne,“ napsal advokát.

„Státní zástupce z nějakého důvodu nechce věc pustit k soudu a vymýšlí nelogické argumenty, proč lajdák za nic nemůže a oběť, která se už nemůže bránit, nese odpovědnost! Za ty tři roky vyšetřování, znovuotevření případu, dokazování a odvolávání mi daly košem všechny stupně státního zastupitelství. Z nějakého důvodu ignorují podstatné důkazy a logiku. Nezbývá mi tedy než v boji pokračovat,“ nesložila ještě zbraně Peterková.