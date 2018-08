Aleš Pelikán, Právo

Za zbavení osobní svobody mu hrozí až 16 let vězení. Motivem útoku na rodinu byly zřejmě peníze.

Čin se stal v noci na 8. ledna v zahrádkářské kolonii u Střížovic na Ústecku. Do domu manželů se vydal údajný vrah Miroslav Benák spolu s Topinkou, který byl jeho známým.

„Kolem 10. hodiny večer vtrhli do domu dva maskovaní muži, první zastřelil mezi dveřmi psa. Křičeli, lehněte si na zem. Svázali nejprve otčíma, pak mě, matku a holky,“ vypověděl dospělý syn obětí. Rodiče pak svázané prý odnesli do patra. „Slyšel jsem, jak vržou schody a pár ran. Později jsem dostal ránu do zátylku, vůbec nevím, že Topinka odešel,“ uvedl.

Pil pivo a v ruce měl zbraň. Říkal, že má upravený kolt ráže 45. Pak šel ven a zastřelil se. svědek

Muži se prý ptali na peníze, otec rodiny měl údajně někoho připravit o sedm až osm miliónů korun. Pro peníze si měl údajně přijít nějaký podnikatel, kterému je prý dlužil. Topinka pak měl z chaty odejít se 600 korunami, které mu měl dát Benák z peněženky jedné z obětí.

Muže uškrtil



Benák se pak v chatě vrhl na ženu, kterou umlátil. Mlátil i muže, kterého nakonec uškrtil. Po zavraždění manželů měl podle obžaloby dcery obětí donutit k souloži a orálnímu styku. Vše se zřejmě uskutečnilo, když bratr dívek po úderu omdlel. „Když mě pak rozvázal, říkal, že udělal chybu a že se zastřelí. Bavil se s námi o normálních věcech asi hodinu. Pil pivo a v ruce měl zbraň. Říkal, že má upravený kolt ráže 45. Pak šel ven a zastřelil se,“ uvedl svědek.

Syn pak hned volal policii a snažil se oživovat matku. Událost všechny děti poznamenala. Syn se po hrůzném zážitku téměř měsíc léčil na psychiatrii. „Kdybych tam nebyl, asi bych spáchal sebevraždu. Pro mě se zhroutil život,“ dodal.

Mladší z dívek, které bylo v době spáchání trestného činu devět let, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, u druhé, tehdy čtrnáctileté, se stejná porucha může podle znalců ještě rozvinout. „Přepadení neznámou osobou, znásilnění, vražda rodičů, každý z těchto zážitků může způsobit závažnou poruchu,“ uvedl u soudu znalec psychiatr Jiří Koutek.