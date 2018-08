bad, Novinky

„Odvolací soud dospěl k názoru, že osmiletý trest je nepřiměřeně přísný,“ vysvětlil soudce Viktor Mach, proč Rázlovi senát snížil trest, který mu v březnu uložil Krajský soud v Ústí nad Labem.

Podobně i u Josefa Vošty, původně odsouzeného ke třem letům vězení, soud trest zmírnil na podmíněný. Podle Macha by v jeho případě měl trest význam nikoliv výchovný, ale represívní.

Dalším obžalovaným Petru Hanzálkovi a Václavu Schaidtovi soud tresty ponechal beze změny. Hanzálek si tak odsedí šest let ve vězení, Schaidt jako spolupracující obviněný, který Rázla usvědčil, stráví za mřížemi čtyři roky.

Čtveřice musí ženě také zaplatit skoro půl miliónu korun na odškodném.

Hlavou únosu ze zimy 2016 byl právě Rázl. Ten si ho objednal u spoluodsouzeného Schaidta. Slíbil mu třicet tisíc za to, že „podrží“ ženu, zatímco si s jejím přítelem vyřídí jeho jakýsi dluh. Schaidt k akci ještě přivedl Hanzálka s Voštou.

Obžalovaní Pavel Hanzálek (vlevo) a Petr Rázl, který je jako jediný ve vazbě

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Gang důchodců ženu asi měsíc sledoval, nakoupil kuklu na hlavu, lepicí pásku a v sexshopu pouta. Poté přistoupil k činu. Když koncem ledna odvedla žena svou dceru do školky, přistoupil k ní Hanzálek s odznakem městské policie v ruce, řekl jí, že je od kriminálky a že s nimi bude muset žena jet na výslech kvůli drogám. Žena s ním šla tedy do auta. Tam ji s Voštou spoutali, na hlavu jí dali svetr a jejímu příteli zavolali, aby vyzvedl dítě ze školky, protože ženu sebrala kriminálka.

Ženu odvezli do hájenky v obci Krásný Les. Drželi ji tam celý den, dokud nepřijel Schaidt, který byl v Ústí nad Labem na schůzce s Rázlem. Schaidt mužům řekl, že celá akce končí, protože to ženin partner nahlásil na policii. Hanzálek s Voštou počkali, až padne tma a ženu odvezli zpátky do Ústí, kde ji pustili nedaleko bydliště.

Žena, která tímto únosem utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, později svému partnerovi řekla, že se jí muži ptali, kolik mají peněz. Mysleli si prý totiž, že má muž se svou partnerkou pěstírnu marihuany a žádali vyplacení miliónu korun.