Policie vyšetřuje úmrtí na akci High Jump v Hřiměždicích

Skokany do vody vystřídali kriminalisté. V noci na sobotu utonul v lomu v Hřiměždicích na Příbramsku muž. Během těchto dní se tady koná soutěž ve skocích do vody High Jump. Ta by i přes nešťastnou událost měla během soboty pokračovat.