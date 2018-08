Michael Polák, Právo

O neobvyklém případu informovala TV Nova. „Informaci jsme přijali od místních občanů. Hned poté jsme vyjeli do Tovární ulice, kde policista chlapce vyzval k zastavení. Ten ho okamžitě uposlechl, zajel ke krajnici a jako profesionální řidič zastavil,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Chlapcův otec byl v době, kdy jeho syn nastoupil do vozu, v kanceláři a ničeho si nevšiml. „Zatrne vám, když nemáte páru o tom, co se děje,“ uvedl pro televizi otec. „Myslím, že se asi jel podívat za babičkou, bydlí kousek," dodal.

Nakladač, se kterým chlapec odjel, se neovládá jako běžná osobní či nákladní auta. Nemá volant a jeho chod i směr řízení se upravuje pomocí pák připomínajících joystick z herních konzolí.

Rodiče chlapce si oddechli, že všechno dobře dopadlo. „Nenapáchal žádné škody, nikoho nepřejel, nikoho nenaboural. Říkal jsem mu, ať to nedělá a myslím, že to bylo s takovým důrazem, že to i pochopil," dodal chlapcův otec.

Policie už případ nebude dál vyšetřovat, předala ho na městský úřad, kde se bude posuzovat jako přestupek.