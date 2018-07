Bankéřka vyluxovala z účtů klientů milióny, chtěla žít na vysoké noze. Dostala tři roky

Během šesti let vyluxovala z účtů klientů České spořitelny její bankéřka Helena Kreidlová (59) více než 12 miliónů korun. Chtěla tím podle svých slov zajistit své rodině vyšší životní úroveň. Za zpronevěru jí v úterý poslal Krajský soud v Plzni na tři roky do věznice s ostrahou a zakázal pět let pracovat na pozici s hmotnou odpovědností.