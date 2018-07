ČTK

Soudy poukázaly na to, že ženu znásilnil pouhý den po příjezdu do České republiky, i na jeho trestní minulost. Žena utrpěla po přepadení, během kterého se dusila vlastní krví, posttraumatickou stresovou poruchu, i proto muži hrozila přísnější sazba. Kromě trestu jej soudy vyhostily na dobu neurčitou. Své oběti musí navíc zaplatit na odškodnění 750 tisíc korun. "Devítiletý trest je přiměřený a to k okolnostem případu i osobě obžalovaného," uvedl soudce Pavel Göth.

Muž byl v Moldávii opakovaně odsouzen pro trestnou činnost vojenského i majetkového charakteru. Během procesu nevypovídal, až na závěr jednání u krajského soudu se doznal a projevil lítost. Svého činu litoval. Obhajoba žádala nižší trest.

Přiznal se pod tíhou důkazů



"Jako polehčující by mělo být zohledněno doznání, byť přišlo až na konci. Je tam však projevená lítost i určitá míra sebereflexe. I státní zástupce v hlavním líčení žádal trest v první polovině trestní sazby a devět let je mírně nad polovinou. Myslím si, že je na místě trest v dolní polovině trestní sazby. Je to prvotrestaná osoba, byť následek je neodčinitelný," uvedl obhájce Mario Hanák.

Podle soudců se však muž doznal k činu až po provedení všech důkazů v hlavním líčení. Věděl, že jej usvědčují pachové stopy i DNA, přesto se během hlavní líčení nedoznal. "Šlo spíše o lítost projevenou nad sebou samým," uvedl soudce.

Mladou ženu muž přepadl 13. září kolem 23:30 ve chvíli, kdy se vracela z centra Olomouce do svého bydliště. Pachatel si ji zřejmě náhodně vytipoval. Vydal se za ní po trase a využil příležitosti na křižovatce v ulici Hodolanské, kde je křoví. Muž po činu zůstal v Olomouci. Policisté ho dopadli po týdnu ve městě, pomohly jim především záznamy kasina zachycující okolní ulice, na kterých zjistili i podobu možného pachatele. Kriminalisté ji poté prostřednictvím médií zveřejnili.