ČTK

K nehodě došlo na křižovatce ulic Klatovská a U Trati.

„Jednašedesátiletý řidič vozu Ford Mondeo narazil zezadu do vpředu stojícího vozidla. To se odrazilo narazilo do dalšího. Tímto způsobem bylo poškozeno celkem pět aut,” popsala policejní mluvčí.

Zraněn byl řidič fordu i dvaačtyřicetiletý spolujezdec v autě, do kterého naboural. Alkohol byl u účastníků nehody vyloučen.