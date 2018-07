Patrik Biskup, Právo

Rozhodnutí dostal důchodce poštou, soud vydal tzv. trestní příkaz, aniž by případ projednal v hlavním líčení. Obžalovaný muž trest přijal, a protože s ním souhlasil i státní zástupce, je verdikt pravomocný.

Jiří H. tehdy prohodil žulovou kostku dvojitou skleněnou výplní okna rodinného domu v městské části Roudná, poté vnikl dovnitř, kde odcizil plnou šperkovnici. Proč to udělal, nedokázal vysvětlit. „Byla to hloupost, co jiné mám na to říci. Vím, že to vypadá divně, kór v mém věku,“ řekl Právu.

Přitom nejde o žádného recidivistu. „V minulosti byl potrestán jen za řízení pod vlivem alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová. Jako pachatele vloupání do zlatníkova domu jej kriminalisté označili až po dvou měsících. Jak se jim ho podařilo usvědčit, ale policejní mluvčí nesdělila.

Znali se



Rodina poškozeného klenotníka se k případu vyjadřovat nechtěla. Jeho manželka pouze řekla, že s pachatelem je pojily osobní vazby z dřívější doby. „Je to, jako kdyby vás okradl blízký příbuzný,“ uvedla s tím, že už do toho nechce vrtat. „Pro nás je to skončená záležitost,“ dodala žena.

Podle sousedů má odsouzený důchodce problém s alkoholem. „Když je opilý, dokáže pěkně zlobit,“ reagoval muž z domu ve stejné ulici. Myslí si, že do problému mohl seniora dostat jeho dospělý syn, kterého policie vyšetřovala kvůli zpronevěře peněz. „Možná mu chtěl nějak pomoct,“ naznačil soused další možné vysvětlení zlodějského tažení do zlatníkova domu.