bad, Novinky

Hala ve své výpovědi v pondělí během více než pěti hodin u Obvodního soudu pro Prahu 2 rozebral, jak trestní stíhání narušilo a změnilo jeho život. Před sedmi lety byl tehdy dvaatřicetiletý Hala obžalován z držení více než stovky dětských pornografických fotografií a jedné povídky, která údajně měla nést znaky dětské pornografie. Snímky a povídku měli odhalit policisté při domovní prohlídce v souvislosti s Halovým obviněním z údajné korupce při pronajímání dálničních odpočívadel.

Hala od počátku popíral, že by diskety s pornografickým materiálem byly jeho nebo že by o jejich existenci věděl. Jeho počítač prý navíc není ani vybaven mechanikou na čtení disket, což už tehdy byl značně zastaralý formát digitálního nosiče. Soudy Halu před dvěma lety této obžaloby zprostily, podle nich neexistuje jediný důkaz, že by o fotkách věděl. Podle znalců navíc žádnou sexuální deviací netrpí.

„To obvinění je podlé. Kdyby mě policie nařkla, že si po nocích přivydělávám jako nájemný vrah, tak se tomu zasmějeme. Obvinit někoho z pedofilie, tam to hlodá. Pedofil, to je něco jiného,“ podotkl Hala, podle kterého je celá kauza absurdní.

Policie podle něj dobře věděla, že celá korupční kauza kolem dálničních odpočívadel je nesmysl, ale „nabuzená veřejnost nějaké výsledky očekávala“. „Aby to podtrhlo celou absurditu té kauzy, ta povídka visela po celou dobu na internetu a visí tam dodnes,“ upozornil Hala.

Čtvrt miliónu od ministerstva je málo

Hala dostal od ministerstva spravedlnosti za psychickou újmu jen 250 tisíc korun, dalších padesát tisíc pak za soudní průtahy. Hala s tím ovšem nesouhlasí a uvedl několik případů z České republiky i ze zahraničí, kdy bylo přiznáno mnohem větší odškodné za podle jeho názoru menší či banálnější útrapy.

Zmínil například případy Ondřeje Vetchého nebo Lukáše Vaculíka, kteří se soudili s bulvárem, ale třeba i zlínského důchodce Lukáše Maděry, kterému prezidentská kancelář rok a půl odmítala sdělit informace o platech a odměnách nejvyšších hradních úředníků, dokud Maděra nepodal na Kancelář prezidenta republiky.

„Kauza nenávratně zasáhla do zbytku mého života,“ prohlásil Hala, který před prosincem 2011, kdy se rozjelo vůči němu trestní stíhání, vydělával podle svých slov 337 tisíc měsíčně. Odškodné, které dostal od ministerstva, tak představuje asi tři čtvrtiny jeho měsíčního výdělku. „To není něco, co by představovalo satisfakci za tak závažný zásah do života,“ myslí si Hala.

Za stíhání kvůli korupci 68 miliónů



Původně žádal zhruba 100 miliónů korun, kdy požadoval zejména náhradu škody za ušlý zisk, nakonec se ale přiklonil k názoru soudního znalce.

„Upustím od svého návrhu na odškodné za ušlý zisk nad rámec výpočtu znalce,“ řekl Hala s tím, že tím chce vyslat vstřícné gesto vůči protistraně, tedy státu.

„Nejsem člověk, který do budoucna kouká s nadějí. Můj život skončil, už žiju jen pro své blízké,“ uzavřel se slzami v očích Hala svou řeč.

Podobně i v dalších dvou případech údajné korupce v souvislosti s pronájmem dálničních odpočívadel soudy zastavily Halovo trestní stíhání. Za toto stíhání v jiné žalobě požaduje 68 miliónů korun.