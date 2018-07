Petr Kozelka, Právo

Plán ale nakonec Medunovi nevyšel. Vydíraný muž se totiž obrátil na policii, a když si vyděrač chtěl přijít pro další peníze, přivolaní strážci zákona ho chytili.

Okresní soud ve Znojmě ho potrestal vězením na 30 měsíců s podmíněným odkladem na pět let, k tomu přidal ještě trest 150 tisíc korun a stejnou částku jako odškodné pro vydíraného.

Nebylo prokázáno, že by můj klient chtěl větší částku než půl miliónu, to poškozený, který se dostal do finanční nouze, tu situaci nastrojil tak, aby to vypadalo, že jde o celý milión advokát obžalovaného

Meduna, který má ve svém trestním rejstříku už osm záznamů v tuzemsku a jeden v Itálii, mimo jiné za výtržnictví, loupež, zpronevěru nebo italským soudem potvrzené napomáhání k neoprávněnému vstupu a pobytu v zemi, ale do vězení nechtěl.

Pospíšil si proto s tím, aby své oběti co nejrychleji zaplatil 150 tisíc, které původně vymámil, a v odvolání horoval za podmíněný trest. A Krajský soud v Brně mu nakonec vyhověl.

„Nebylo prokázáno, že by můj klient chtěl větší částku než půl miliónu, to poškozený, který se dostal do finanční nouze, tu situaci nastrojil tak, aby to vypadalo, že jde o celý milión,“ přesvědčoval senát mužův obhájce Pavel Holub.

Spor o to, kolik vlastně Meduna chtěl, byl klíčový vzhledem k trestu, nad půl miliónu razantně roste trestní sazba. „Mírnější potrestání není na místě,“ oponovala státní zástupkyně.

Omlouval se



Sám vyděrač si před soudem sypal popel na hlavu. „Lituji toho, že jsem poškozeného kdy navštívil, že jsem mu něco takového udělal. Chtěl jsem mu osobně říct, že toho lituji, ale nechtěl se sejít. Domluvil jsem se, že jsem mu aspoň poslal ty peníze. Ten můj rejstřík sice vypadá hrozně, ale je mi to všechno moc líto,“ tvrdil Meduna u soudu.

Senát v čele s Halinou Černou nakonec usoudil, že dá muži ještě naposledy šanci podmíněným trestem a 30 měsíců vězení mu podmíněně odložil na pět let.

„Má děti, zaplatil fakticky způsobenou škodu, nakonec soud dospěl k závěru, že podmínka k nápravě obžalovaného postačí. Už je to ale naposledy! Spácháte něco dalšího a jdete do vězení,“ hrozila soudkyně vyděrači, který samým dojetím slzel.

Peněžitý trest i odškodnění pro poškozeného krajský soud ponechal v platnosti.