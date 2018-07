ok, jap, Novinky

Stěna se zřítila po desáté hodině v Mikulandské ulici v centru Prahy.

„Dostali jsme ohlášený pád klenby, ale nakonec hasiči zjistili, že se propadlo patro o rozměrech asi 5 x 10 metrů. Na místo kromě hasičů vyrazili také speciální psi na vyhledávání osob. Hasiči nalezli zatím dvě osoby, které předali záchranářům, a staví provizorní ochranu proti dalšímu pádu,“ řekla Novinkám mluvčí hasičů Kateřina Suchanská.

Před jednou hodinou odpoledne dodala, že k počtu zavalených osob nemají potvrzené žádné informace. „Pes na vyhledávání lidí označil jedno místo, kde probíhá průzkum,” konstatovala.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Spadlá zeď v Praze

Záchranáři na místo vyslali čtyři posádky, dva lékaře i inspektora. „Celkem máme nahlášeno pět zraněných. Záchranáři mají v péči tři osoby, které jsou ve středně závažném stavu. U jednoho muže bylo nutné zajistit dýchací cesty a uvést ho do umělého spánku a ve velmi vážném stavu je převážen do nemocnice. Na další dva, kteří by tam mohli být, čekáme,“ řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Zřícený strop v budově

Zdroj: Novinky

Záchranáři aktivovali traumatologický plán. „Na místě zasahuje navíc i speciální vůz Atego a další dvě posádky,” uvedla mluvčí Poštová. Traumaplán mimo jiné znamená, že nemocnice se musejí připravit na větší počet zraněných.

Video

Rozhovor s mluvčí záchranné služby o zraněných lidech. Zdroj: Novinky

„Podle prvotních informací došlo ke zřícení klenby stropu opravované budovy,” potvrdila policie. Její mluvčí Jan Rybanský uvedl, že pád policisté budou šetřit jako trestný čin obecného ohrožení. „Vše je ale teprve v prvopočátku,” sdělil mluvčí.

Hasiči požádali o pomoc Český červený kříž a povolán byl rovněž sací bagr, statik a psychologové.

Záchranáři u zřícené klenby v Praze

FOTO: ZZS Praha

Zásah složek komplikuje dopravu v centru Prahy, především v ulici Národní. Po poledni policie odklonila také provoz tramvají.

V budově, v níž se zřítilo patro, bývala základní škola. Po přestavbě, kterou provádí firma Metrostav, se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).