„Asi před minutou se zřítil další strop, trefilo to jednoho hasiče, ale údajně je bez zranění, posíláme ho do sanitky,” uvedl před 19. hodinou večer velitel zásahu Oldřich Klegr. Po dvou hodinách přítomné novináře informoval o změně plánů, kdy chtěli hasiči původně nechat usadit prach a na místo znova povolat kynology, ale s blížící se nocí se nakonec rozhodli raději zintenzivnit práce na odstraňování sutin.

„S padající tmou budeme mít problémy s viditelností čidel, která nám hlídají tu stavbu,” vysvětlil změnu plánu Klegr. Už dříve uvedl, že spolu se statiky v budově rozmístili šest těchto zařízení, která hlídají pohyby nestabilní budovy.

„Máme odstraněno a vyčištěno zhruba sedmdesát procent toho prostoru,” dodal Klegr krátce před 21. hodinou večer s tím, že doufají, že „tam nikdo nebude”. „Ta informace, že jedna osoba chybí, byla ne úplně přesná,” podpořil dále naděje na zachování současné bilance tří zraněných lidí.

Velitel zásahu komentuje stav záchranných prací k 19. hodině večer

Hasiči podle něj práce nepřeruší ani po setmění. „Předpokládám, že tma nás nezabrzdí, budeme pokračovat celou dobu, dokud si nebudeme jisti, že tam nikdo není,” uvedl. Na zásahu se podle něj podílí víc než stovka hasičů a další záchranáři z Báňské záchranné služby.

Hasiči hledají další zavalené lidi v centru Prahy, hrozí celkové zřícení budovy

FOTO: Novinky

Všichni tři psi kynologické služby podle Klegra označili dříve místo jako takzvaně pozitivní. Hasiči ale nevědí, kolik dělníků v budově bylo. „Není tu nikdo, kdo by nám řekl, že v tom místě byl jeden, dva nebo více lidí. Taková je situace vždy,” podotkl.

Vzadu je sací bagr na suť.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Právě možná přítomnost zavalených zpomaluje celý proces záchrany. „Sutin není tolik jako v jiných případech v minulosti, ale chtěli jsme dát šanci případným přeživším, a proto jsme přivolali další druhý sací bagr,” vysvětlil Klegr.

Sutiny uvnitř budovy

Hrozí celkové zřícení budovy



Už dříve odpoledne naznačil, že budova zůstává velmi nestabilní. „Máme tu dva statiky a oba nám řekli, že se ta budova může kdykoli zřítit,” sdělil po 14:30 s tím, že se hasiči ve spolupráci se statiky snaží budovu „svázat”, aby zabránili dalšímu kolapsu stavby.

Zřícený strop v budově

Zdroj: Novinky

Později doplnil, že po konzultaci se statiky by bylo další zajišťování stavby příliš riskantní. Pohyby budovy proto sledují v šesti bodech přístroje, které hlásí byť milimetrovou odchylku. Celkové zřícení přesto podle Klegra není vyloučeno.

V budově bývala základní škola. Po přestavbě, kterou provádí firma Metrostav, se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Firma už odmítla, že by porušila jakékoli předpisy týkající se bezpečnosti práce.

Policisté kontrolují dělníky, kteří pracovali na stavbě v Mikulandské ulici.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Příčinu zřícení nelze předjímat,” sdělil ČTK mluvčí Metrostavu Martin Patřičný. Počet lidí pracujících na stavbě neuvedl. Mluvčí policie Jan Rybanský už sdělil, že policisté budou případ šetřit jako trestný čin obecného ohrožení. „Vše je ale teprve v prvopočátku,” sdělil mluvčí.

Rozhovor s mluvčím pražské policie. Zdroj: Novinky

Záchranáři se chystali na nejhorší

Patra se v domě zřítila po desáté hodině dopoledne. „Dostali jsme ohlášený pád klenby. Na místo kromě hasičů vyrazili také speciální psi na vyhledávání osob,“ řekla krátce poté Novinkám mluvčí hasičů Kateřina Suchanská s tím, že na místě hasiči našli dva zraněné, které předali záchranářům.

Rozhovor s mluvčí záchranné služby o zraněných lidech. Zdroj: Novinky

Ti na místo vyslali celkem čtyři posádky, dva lékaře i inspektora. „Celkem bylo nahlášeno pět zraněných. Záchranáři měli v péči tři osoby, které byly ve středně závažném stavu. U jednoho muže bylo nutné zajistit dýchací cesty a uvést ho do umělého spánku a ve velmi vážném stavu byl převezen do nemocnice,“ řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová s tím, že další dva lidé by mohli být stále pod sutinami.

Záchranáři u částečně zřícené budovy v centru Prahy

FOTO: ZZS Praha

Záchranáři rovněž aktivovali dopoledne traumatologický plán. Ten mimo jiné znamená, že nemocnice se musejí připravit na větší počet zraněných. Před jednou hodinou odpoledne jej však ukončili a na místě zůstala posádka záchranářů s inspektorem.

BEZ KOMENTÁŘE: Spadlá patra v Praze

Na pomoc hasičům a záchranářům přijel také Český červený kříž a psychologové, jejichž pomoc podle dostupných informací nikdo dosud nepotřeboval.

Zásah složek komplikuje dopravu v centru Prahy, především v ulici Národní. Po poledni na několik desítek minut policie odklonila také provoz tramvají.