Po odpykání trestu by měl být Polák vyhoštěn z republiky na dobu neurčitou.

Polák podle obžaloby nejprve v červenci před třemi lety ve Vltavě poblíž mostu Barikádníků utopil svého známého. Prý proto, aby získal jeho manželku. Opilého muže měl stáhnout pod hladinu, kde jej chvíli držel. Poté ho dotáhl ke břehu, ale na břeh jej nevynesl.

Polák vinu odmítl s tím, že se muž začal topit sám a on se mu jen snažil pomoci. „Je mi to líto, co se mu stalo,“ konstatoval ve své závěrečné řeči Polák. V tomto bodě obžaloby byl ale zproštěn, protože nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byl stíhán.

Padaly ze schodů, pomoc prý odmítaly



S manželkou utonulého pak Polák několik měsíců žil ve sklepě opuštěného domu v Povltavské ulici nedaleko mostu Barikádníků. Tam ji podle spisu opakovaně mlátil a kopal, čímž jí mimo jiné zlomil několik žeber. Žena v důsledku těchto zranění dostala akutní zánět plic a v lednu 2016 zemřela.

Polák v tomto bodě obžaloby rovněž odmítl vinu. Tvrdil, že žena byla opilá a spadla ze schodů do sklepa. Obžalovaný jí údajně nabízel pomoc, žena ji prý ale odmítala. „Nabízel jsem jí pomoc, ona odmítala. V den smrti jsem jí ji nabízel, ona odmítala,“ tvrdil před soudem Polák. Soud mu ale neuvěřil a uznal ho vinným z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti.

A do třetice státní zástupkyně Poláka viní ze smrti jeho přítelkyně loni v srpnu poblíž Libeňského mostu v Praze 8. Žena se s ním podle obžaloby chtěla rozejít, což Polák neunesl, a začal ji mlátit do hlavy, šlapat po hrudi a dusit ji. Zraněná žena poté zemřela kvůli úrazovému šoku, měla polámaná žebra a vnitřní krvácení.

I v tomto případě obžalovaný tvrdil, že žena spadla ze schodů. Když prý slyšel, jak spadla, vynesl ji do horního patra a položil na pingpongový stůl. Z něj žena měla znovu spadnout, tak ji tam znovu položil a šel pít se známými. Žena během toho zemřela. Polák uvedl, že i tato žena nabízenou pomoc odmítla.

Soud se i v tomto bodě přiklonil na stranu obžaloby a Poláka odsoudil za vraždu.

Ženy šlo zachránit



Státní zástupkyně Radka Miclíková měla Polákovu vinu ve všech třech případech za prokázanou a pro Poláka navrhovala výjimečný trest.

„Domnívám se, že v případě obžalovaného Poláka jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu,“ uvedla v závěrečné řeči Miclíková, která si představovala pro obžalovaného trest v horní polovině sazby, tedy mezi pětadvaceti a třiceti lety žaláře.

Miclíková se odkazovala zejména na výpovědi svědků, ale i na soudní znalce. Podle nich si například ženy nemohly taková zranění způsobit pádem ze schodů.

„Zranění jsou prakticky identická s tím jenom, že u jedné z nich (žen) byla déletrvající doba přežívání,“ uvedl soudní znalec Jiří Hladík, který ve svém posudku odmítl Polákovo tvrzení o pádech žen. „Poranění nelze vysvětlit pády ani opakovanými pády,“ uvedl Hladík s tím, že by ženy musely padat leda z výšky, nikoliv ze schodů.

Podle Hladíka bylo možné smrt obou žen odvrátit včasnou lékařskou péčí. „Ani u jedné ta poranění z lékařského hlediska nebyla taková zranění, kdy by se dalo říci, že nebylo možno smrt odvrátit,“ řekl znalec.

Opilý byl agresívní



Svědci se shodli na tom, že je Polák pod vlivem alkoholu násilnický. „Když je střízlivej, tak je jakžtakž, ale když se napije, tak je lepší odejít,“ uvedl na policii jeden z Polákových známých, který v současnosti putuje po Evropě s cirkusem. „Byl agresívní, ve všem měl pravdu s tím, že nad něj nic není,“ dodal.

Podle Miclíkové měl Polák nakročeno do kriminálu už dlouho. „Kdyby nežil v komunitě bezdomovců, pak by před soudem stanul už dávno. V této komunitě nemá nikdo zájem, aby mezi ně vstupovala policie,“ myslí si státní zástupkyně.

Polákova obhájkyně naopak výpovědi svědků zpochybňovala, podle ní jsou svědci nevěrohodní, téměř všichni alkoholici a jejich výpovědi nebyly zcela přesvědčivé. Soudu proto navrhovala svého klienta zprostit obžaloby.

Polák se několik let v Praze dlouhodobě pohyboval mezi bezdomovci a často pobýval v Armádě spásy. Přivydělával si na brigádách a na stavbách.