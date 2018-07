Petr Kozelka, Právo

Scénář akce byl pokaždé takřka stejný. Kurýr přijel do Kodaně autobusem, tam dostal drogy v malých baleních, které večer spolykal a ráno vyrazil na letiště. Po příletu do Grónska se kurýr ubytoval a čekal, dokud z něj všechny drogy zase nevyjdou. Nato dostal odměnu a odcestoval zpět. Takto Češi převezli přes deset kilogramů drogy, vše přitom z Kodaně organizoval Američan, jenž zatím spravedlnosti uniká.

Hlavní Američanova spojka v tuzemsku, Petr Dvořáček, dostal 12 let. „To on rozjížděl kurýrní činnost,“ prohlásila soudkyně Svobodová. Václav Sekanina odešel s 13 lety. „Byl velice aktivní a sám sjednával další kurýry,“ vysvětlila soudkyně. Předchozí odsouzení za podobné delikty neprospělo Romanu Kabátovi potrestanému 12 lety, stejně jako Janu Siverovi, jenž dostal 12,5 roku.

Na 11 let za mříže soud poslal Vlastimila Zemacha, jehož od pašování neodradilo ani odsouzení k podmínce poté, co byl chycen s drogou v Grónsku. Aleš Halva si má odpykat 10,5 roku a Kamil Šamonil 7,5 roku. „Tento jediný obžalovaný dostal trest pod spodní hranicí trestní sazby, jel totiž jen jednou a sám svoji činnost ukončil,“ řekla soudkyně.

Měl jsem z toho obavy, ale potřeboval jsem peníze. Večer jsem to spolykal, ráno jsem letěl. Aleš Halva

Všem mužům hrozil trest od 10 do 18 let vězení, neboť jednali jako organizovaný mezinárodní gang, na což zákony pamatují mnohem přísnějšími postihy. Podle soudu přitom všichni dobře věděli, do čeho jdou. „Jednoznačně se prokázalo, že se jednalo o organizovanou skupinu působící na území několika států. Pokud by to tak nebylo, zůstalo by potrestání u mnohem nižších trestů,“ prohlásila soudkyně Svobodová.

Obžalovaní před soudem většinou nezapírali. „Měl jsem z toho obavy, ale potřeboval jsem peníze. Večer jsem to spolykal, ráno jsem letěl,“ popsal svou zkušenost Halva. Přiznal se i Kabát, který se přitom jako kurýr moc neosvědčil, protože nedokázal v Kodani spolykat balíčky s drogou. „Bylo mi nějak blbě, takže to, co jsem tam měl, jsem sebral, dal do batohu a odvezl jsem to domu do Blanska. Tam jsem to strčil do mrazáku, něco jsem prodal, něco jsem rozdal,“ vypověděl u soudu.

Bez trestu nakonec odešli od soudu další dva obžalovaní, podle soudkyně proto, že jejich výpověď učiněná ještě před začátkem soudního řízení nemohla být kvůli procesním záležitostem použita proti nim. S tím ale nesouhlasil státní zástupce Milan Richter, který se na místě odvolal. Proti odsouzení se hned po verdiktu odvolali i někteří z obviněných, případ tak ještě posoudí Vrchní soud v Olomouci.