Vladimír Klepáč, Právo

Když v říjnu 2014 řádila ve škole ve Žďáře nad Sázavou vražedkyně Barbora Orlová, která nožem zabila studenta a zranila jeho spolužačky i policejního vyjednavače, byli to členové speciální jednotky z Dukovan, komu se podařilo její útok ukončit. Orlová skončila v detenci a na pochvaly pro členy jednotky se již dávno zapomnělo. Někteří od té doby odešli do civilu.

Žádají o doplacení

Napětí v jednotce, která je obdobou klasické zásahové jednotky, prý způsobilo před zhruba pěti lety nařízení, podle něhož začali její členové posilovat při mimořádných akcích pořádkové jednotky v terénu.

Jinými slovy vyjížděli policisté z Dukovan pomáhat kolegům s dohledem nad bezpečností na hokejových či fotbalových utkáních, demonstracích a společenských akcích. Přestože to někteří členové jednotky považovali za neobvyklé, pokyny plnili.

Nelíbilo se jim ale, že za účast na těchto opatřeních nedostávali odměny v plné výši. Stoprocentní odměnu pobírali jen za výkon přímo na akci. Další hodiny spojené s výjezdem byly přes pracovní dny hrazeny jen z 35 a o víkendech či svátcích ze 70 procent.

„Když jsme poukazovali na to, že s tím nesouhlasíme, že to považujeme za nespravedlivé, tak nás vedení vždy odbylo. Až v listopadu 2017 nám vyhovělo a začalo nám proplácet námi požadovaných sto procent. Požádali jsme si o doplatek za špatně vyplacené odměny za uplynulé tři roky. Tím jsme si udělali zlou krev,“ řekl Právu policista, který si nepřál zveřejnit své jméno. Zhruba ze 45 členů jednotky požádalo o doplacení odměn 14 policistů.

Odchody od jednotky

Policisté, s nimiž Právo hovořilo, se domnívají, že svým nadřízeným začali vadit. Pokud by totiž manažeři souhlasili s doplacením odměn, v průměru mělo jít o 3000 až 7000 korun na osobu, přiznali by si tak své pochybení a mohli by údajně přijít i o tučnou policejní výsluhu.

V březnu začalo správní řízení, v němž se o doplatcích rozhodne. Od té doby prý policisté čelí ze strany nadřízených nátlaku, jehož cílem údajně je, aby své požadavky stáhli. „Chtějí, aby se to zametlo pod koberec. Některým policistům bylo pohrozeno, že pokud žádost nestáhnou, budou převeleni jinam. Jiní byli znechuceni a od jednotky odešli,“ doplnil policista.

Odbory o sporu nevědí



Právo požádalo o vyjádření k věci vedení policie na Vysočině. Policejní mluvčí Dana ­Čírtková uvedla, že věc se týká „výhradně interních předpisů v oblasti služebních příjmů a personálních záležitostí, které nejsou určeny veřejnosti“, a nemůže ji tedy komentovat. Na opakovanou žádost o vyjádření a žádost o komentář ředitele policie za kraj Vysočina Miloše Trojánka odpověděla, že je ve své funkci teprve od 1. června.

Policisté ze speciální jednotky nevěří tomu, že by se někdo ve sporu postavil na jejich stranu. Vzali si proto advokáta a neobrátili se ani na policejní odbory. „Pro mě jsou informace o tomto sporu novinkou. Samozřejmě v těchto případech můžeme nabídnout právní pomoc. Je jen na policistech, zda nás požádají o pomoc,“ řekl předseda policejních odborů Milan Štěpánek.