Novinky

Policisté vtrhli do hotelu Astoria v podvečer 22. dubna. Den poté, co byl číšník v centru Prahy napaden, zadrželi sedm izraelských turistů, kteří ovšem neměli s případem nic společného. Udání na ně bylo falešné, což policisté zjistili až na služebně poté, co turisty údajně vystavili je ponižujícímu jednání.

Izraelci si stěžovali, že jim policisté vyhrožovali zbraněmi, bili je a nakonec je vedli Prahou na blízkou policejní stanici jako zločince. Skupina musela jít městem v zástupu a navzájem se držet za ramena.

Video

Policie chybovala při zatýkání útočníků na číšníka

Podle Aktualne.cz, s odkazem na mluvčího inspekce Ivo Mitáčka, GIBS záležitost vyřeší písemnou domluvou a upozorněním, čeho se vyvarovat. Mluvčí více informací nechtěl poskytnout.

Policisté zadrželi pravé pachatele – skupinu turistů z Nizozemska – až na letišti, když na ně byli upozorněni spolucestujícími. Ze sedmi členů party policisté krátce po zadržení dva muže pustili s tím, že se situaci snažili spíše zklidnit. Jejich tři společníci, kteří se na útoku podíleli menší měrou, od Obvodního soudu pro Prahu 1 odešli kvůli výtržnictví s osmiměsíční podmínkou, zároveň jsou na pět let vyhoštěni ze země.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud vzal do vazby nejaktivnější útočníky

Dvojici bratrů, kteří do číšníka kopali a bušili pěstí, poslal soud do vazby, kde si počká na soud. Za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jim hrozí až deset let za mřížemi.

Video

Rozhovor s napadeným číšníkem