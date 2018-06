ok, Novinky

„Ošetřovateli se pumu stále nepodařilo odchytit. Rozšiřuji varování na pozornost, kterou mají věnovat rodiče dětem. Vzhledem k jejich výšce by hladová puma mohla dítě považovat za snadnou kořist,“ varoval starosta na stránkách obce.

Podle něj se to týká hlavně dětí v kočárcích, které by neměly zůstat bez dozoru, a to ani v uzavřených zahradách. „Plot není pro kočkovitou šelmu překážkou. Prosím o zvýšenou opatrnost. Podobně se může chovat puma i k malým psům,“ konstatoval starosta.

Zároveň vyzval chovatele pumy Tomáše Macháče, aby jako preventivní krok přesunul všechny své kočkovité šelmy mimo obec do „odpovídajícího zařízení.“

Policie spolupracuje s radnicí. „Puma stále nebyla nalezena. Spolupracujeme s místní samosprávou při pátrání po zvířeti v rámci hlídkové služby,“ řekl Novinkám mluvčí policie Pavel Truxa.

Utekla ve čtvrtek



Puma utekla ve čtvrtek po jedné hodině odpoledne a ihned byla informovaná policie a radnice. Podle čtvrtečního vyjádření ředitele zooparku Macháče je to jiné zvíře, než které uteklo loni v červenci.

Zoopark má povolení na chov zvířat, ale stavby tam stojí nelegálně. Stavební úřad loni Machačovi nařídil stavby v zooparku odstranit, což ovšem chovatel neučinil.

„Stavební úřad si pohrával s myšlenkou, že prodlouží lhůtu na odstranění o dva roky. Něčím to podmiňoval, chovatel nic z toho nesplnil. Na základě stížnosti na krajský úřad byl stavební úřad napomenut, že jedná nesprávně a že má přejít k odstranění těch staveb, že by zoo zanikla. Bohužel nic z toho se nestalo,“ řekl ve čtvrtek Stoklasa.