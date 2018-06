ib, Právo

„Přijali jsme oznámení, že parašutista padá mezi stromy,“ řekla Právu policejní mluvčí Hana Rubášová. „Na místo vyrazila záchranka, hasiči i my. A nedopátrali jsme se ani oznamovatele, ani parašutisty. Záchrana odjela během chvíle, my jsme to tam prohledávali asi až do devíti do večera. Pak tam kdosi uvedl, že parašutista dopadl na zem, sbalil si padák o odešel,“ doplnila.

Muž, který všechny zalarmoval, byl podle informací hasičů - ti měli na místě dvě jednotky - zřejmě opilý.

„Telefon pak už nezvedal a na místě, odkud říkal, že volá, nebyl,“ uzavřela Rubášová.