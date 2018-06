Aleš Pelikán, Právo

Vražda se stala loni v noci z 23. na 24, září. Chlouba měl obě dívky škrtit celé hodiny, jedna z nich to nepřežila. Podle Chlouby to nebyl žádný plán a úmysl. „Ona škrtila při sexu mě, já ji, nikdy nebyl žádný problém,“ uvedl ve své výpovědi Chlouba s tím, že jeho škrcení bylo „bezpečné”.

Šestatřicetiletý Martin Chlouba (vpravo), který je obžalován z loňské vraždy 14leté dívky a pokusu o vraždu její starší kamarádky.

FOTO: Vojtěch Hájek, ČTK

„Bezpečné škrcení” označila znalkyně lékařka Andrea Vlčková za nesmyslný termín, se kterým se nikdy nesetkala. „Jakékoli násilí na krk může vyvolat smrt. To, že dříve někoho škrtil a nikomu se nic nestalo, je pouze velké štěstí a shoda náhod,“ uvedla u soudu Vlčková. Ta potvrdila intenzivní škrcení u obou dívek.

Podle psychiatra Michala Hesslera byly jeho rozpoznávací schopnosti plně zachovány, ovládací pak lehce snížené. Opakované psychiatrické vyšetření žádnou duševní nemoc neodhalilo. „Nebyl dlouhodobě schopen naplňovat své ambice, které byly vyšší než jeho schopnosti,“ uvedl Hessler s tím, že jelikož netrpí duševní poruchou, není pro společnost nebezpečný.

Je emočně nestabilní



Sexuolog Luděk Daneš u Chlouby nezjistil žádnou deviaci. Podle jeho vyšetření ale preferuje mladé dívky „Nejedná se o děti, je to rozhraní dospívajících a dospělých žen,“ uvedl Daneš.

Chlouba je podle psycholožky Štěpánky Tůmové nezdrženlivý, emočně nestabilní, málo empatický, celkově nevyzrálý a má sklony k fabulaci. Často totiž mění své výpovědi. „Jeho osobnost je výrazně poruchově strukturovaná,“ řekla Tůmová.

U motivu vyloučila, že by za činem byl chorobný stav. „Mohlo jít o sexuální hrátky a celé jednání se mu vymklo z ruky s tím, že nevěděl, co má dělat. Druhá varianta je, že se s dívkou domluvil na tom, že by jí ublížil a ona z toho potom finančně profitovala,“ předložila soudu dvě možné varianty motivu Tůmová.

Chloubova slova o tom, že nechtěl vraždit, označila za účelová a obranný mechanismus. „Podstatné jsou činy, ne řeči,“ dodala znalkyně. V budoucnu je podle znalců rizikem jeho možné selhání.

Přijela kvůli koním



Chlouba se starší z dívek chodil, mladší přijela prý jen kvůli koním a u Chlouby měla přespat. Podle Chlouby šlo o plán, jak dívku, se kterou chodil, finančně zabezpečit. Chtěl ji prý škrtit tak, aby měla na krku stopy. Dívka by později šla ohlásit věc na policii, on chtěl mezitím odjet na Maltu. Prý si mysleli, že by dívka mohla dostat odškodné.

Chloubovi hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Obžalován byl i z výroby pornografie a ze zneužití dítěte k její výrobě.

Rodina zemřelé dívky požaduje téměř čtyři milióny korun jako odškodnění za nemajetkovou újmu. Dívka, která přežila, žádá jeden milión korun, její matka pak 200 tisíc. Soudní jednání bude pokračovat zřejmě i v červenci, a zatím tak není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.