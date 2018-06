Lucie Kándlová, Právo

„Muž byl odsouzen okresním prachatickým soudem k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců. Výkon trestu odnětí svobody se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání dva roky a šest měsíců,“ citovala z rozsudku Pozniaková s tím, že obviněnému se navíc ukládá přiměřené omezení spočívající ve zdržení se požívání alkoholických nápojů a návykových látek v průběhu zkušební doby.

Navíc se musí podrobit programu psychologického poradenství zaměřeného na rozvoj schopnosti zvládat agresivitu.

Video, na kterém mladík týrá štěně, zveřejnil na sociálních sítích před několika měsíci jeho kamarád. Muž křížence labradora opakovaně kopal, dupal na něj neobutou nohou, bil ho do břicha a zadních nohou, škrtil ho a zvedal ho za krk do vzduchu. Naprosto nepochopitelné a agresivní chování ke štěněti kritizovala veřejnost po celé České republice.

Bez pomoci by uhynul



Případ týraného Marleyho řešil prachatický okresní soud. Už před časem si nechal samosoudce Daniel Prouza zpracovat znalecké posudky na stav psa, možné trvalé následky a to, co je způsobilo. Jeden z posudků vypracovala krajská veterinární správa a v něm uvedla, že pes by bez odborné pomoci zcela určitě uhynul.

Pes Marley už se prohání na loukách v areálu Animal rescue u Českých Budějovic.

FOTO: Foto Animal rescue

Na začátku března skončil Marley v péči veterinářů ve Vimperku a poté se o něj starala českobudějovická Animal Rescue. A v té je Marley dodnes. „Pejsek je stále u nás a ve své podstatě už je zcela uzdravený. Marley se chová úplně normálně bez problémů, a to jak psychicky, tak fyzicky se to na něm nepozná. Majitelé vybíráme hodně poctivě a zatím jsme nenašli, jak se říká toho pravého. Pokud bude mít nový majitel optimální přístup a dá mu vše, co bude potřebovat, tak si myslím, že se na něm nic z těch hrozných zážitků neprojeví,“ řekl Právu Vladimír Kössl z Animal Rescue.

Měl dostat zákaz chovu



Jaké zásadní požadavky chtějí veterináři od nových majitelů, ale nechce Kössl úmyslně zveřejňovat. „Máme zkušenosti z minulých případů, že když řekneme, sháníme takového a takového majitele, tak všichni jsou takový a takový. V té snaze získat to zvíře jsou schopni nám nalhat to, co my chceme slyšet,“ uvedl důvod Kössl.

Marley si prožil doslova peklo. Jeho původní majitel ho týral velice brutálním způsobem. Do péče veterinářů se dostal s frakturou holenní a vřetenní kosti, utrpěl otok hlavy a pohmožděniny měl téměř po celém těle.

Na dvouapůlletou podmínku reagoval veterinář hodně skepticky. „Dovedeme si představit vyšší tresty samozřejmě, protože k tomu zvířeti se pěkně nechoval. Kdyby k podmínce dostal ještě zákaz chovu, bylo by to lepší,“ konstatoval Kössl.