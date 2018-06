Karel Otcovský, Právo

Vražda se stala loni v noci na 24. září. Chlouba měl obě dívky škrtit celé hodiny, jedna to nepřežila.

Obžalovaný v pondělí před soudem vypověděl, že nešlo o žádný plán a úmysl. Místo obhájce v úterý kladl otázky předvolaným svědkům sám obžalovaný. Dotazy směřovaly na přeživší poškozenou se zjevným cílem vylíčit jí jako problémovou dívku se zálibou v drsném sexu.

Její nevlastní sestra ve výpovědi na policii, kterou soudkyně přečetla, popsala sestru jako hodnou a milou dívku, avšak do doby, než se s Chloubou seznámila. Potom se prý změnila, byla protivná a se všemi se rozhádala. Sama se s Chloubou znala, měli k sobě blízko, avšak nikdy spolu nechodili. Potvrdila, že Chlouba její sestru finančně podporoval, všechno jí platil, kupoval dárky a dovolené v zahraničí. Chlouba také koupil koně, po kterém dívka toužila.

Z tohoto důvodu prý ani její matka neměla nic proti vztahu dcery s o dvacet let starším mužem. „Byla s ním hlavně kvůli penězům,“ vypověděla v přípravném řízení. Zároveň připustila, že Chlouba neustále mluvil o sexu a o praktikách, které s její sestrou provozovali, mezi které patřilo svazování nebo používání pout, vibrátorů, masek či bičíků.

Starší dívku odvezl



Den před činem si podle obžaloby Chlouba koupil erotickou stahovací pásku. Když šla mladší z dívek na procházku se psem, svázal podle obžaloby starší na židli, s čímž měla dívka souhlasit. Pak ji začal škrtit prádelní šňůrou. Později napadl zezadu i druhou dívku, která se vrátila z procházky.

Kolem krku jí měl přehodit černý pásek a odtáhl ji z pokoje ven. Kolem krku jí pak omotal červený provaz, který visel ze zábradlí v patře domu a kterým byla předtím připoutána, a provaz kolem jejího krku utáhl a uvázal uzlem, sedl si na ni a za provaz jí zvedal hlavu nad zem, čímž došlo ke škrcení poškozené a následně k smrti.

Když se soudkyně Chlouby zeptala, proč se nepokusil dívku oživit, odvětil, že když zvedl její hlavu, byla bezvládná. „Myslel jsem, že je už pozdě,“ řekl obžalovaný.

Obžaloba dále tvrdí, že tělo mrtvé dívky schoval ve sklepě pod podlahu. Starší z dívek pak naložil do auta a odvezl ji do České Kamenice, kde jí dal telefon, aby si zavolala pomoc. Měla řadu zranění svědčících o škrcení. Přežila jen shodou okolností.

Chtěli odjet na Maltu



Chlouba po činu plánoval sebevraždu a spolykal podle svých slov několik léků na srdce. Policisté ho včas zadrželi a odvezli do nemocnice na výplach žaludku.

Pondělní výpověď obžalovaného před soudem se výrazně lišila od toho, co říkal v přípravném řízení. Kriminalistům den a půl po činu detailně popisoval, jak dívky škrtil i to, jak se bránily a křičely. V pondělí tvrdil, že se výrazně nebránily a mimo jiné naznačoval, že na škrcení byl se starší z dívek domluvený s tím, že dívka škrcení nahlásí.

Chtěl ji prý škrtit tak, aby měla na krku stopy. Dívka by později šla ohlásit věc na policii, on mezitím chtěl odjet na Maltu. Prý si mysleli, že by dívka mohla dostat od státu odškodné jako oběť trestného činu. Peníze by pak použila na studium.

Chlouba je rovněž obžalován ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle trestního zákona hrozí muži 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Na středu jsou předvoláni svědci obžaloby, ve čtvrtek budou vypovídat soudní znalci. Chloubu zkoumala psycholožka, psychiatr a sexuolog. Podle informací ČTK žádnou závažnou chorobu nebo deviaci nezjistili.

K trestnímu řízení se připojila rodina zavražděné dívky. Požaduje nemajetkovou újmu téměř čtyři milióny korun. Přeživší dívka žádá milión, její matka 200 tisíc korun.