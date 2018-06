Novinky, ČTK

Provozovna je stále uzavřena, řekl v pátek Ivan Kučera z Krajské hygienické stanice (KHS). Hradecká fakultní nemocnice minulý týden ošetřila 57 přiotrávených, převážně mladších lidí.

Zlatý stafylokok se pomnožil, vyprodukoval termostabilní toxin a tento toxin způsobil zdravotní obtíže konzumentů

„Předpokládá se, že daná infekce byla do kuchyně provozovny zavlečena člověkem. Zlatý stafylokok se pomnožil, vyprodukoval termostabilní toxin a tento toxin způsobil zdravotní obtíže konzumentů. Tomuto předpokladu prozatím odpovídají veškeré nám známé výsledky laboratorních šetření," uvedl dále Kučera.

Kompletní výsledky laboratorního zkoumání vzorků by mohly mít krajští hygienici příští týden.

Lidé měli průjmy a křeče



Bistro uzavřel v úterý 5. června odpoledne sám provozovatel poté, co v nemocnici přibývalo přiotrávených lidí. „Nemocní ve věku od 15 do 66 let trpěli vesměs akutními zažívacími problémy, zejména výraznou nevolností, křečemi a bolestmi břicha, průjmy a zvracením,“ popsal tehdy Právu mluvčí záchranky Ivo Novák. [celá zpráva]

Otevření podléhá našemu schválení

Hygienici uzavření provozovny potvrdili a její otevření bude podléhat souhlasu KHS. Podle hygieniků nebude provozovna otevřena, dokud nebude zajištěna bezpečnost pokrmů, které by tam byly zpracovávány a prodávány. „Otevření podléhá našemu schválení,” řekl Kučera.

Případem se zabývá i policie, která událost prověřuje pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti. Dosud nebyl nikdo obviněn. Policisté ve spolupráci s hygieniky a zdravotníky zjišťují přesnou příčinu zdravotních potíží a případnou míru zavinění konkrétní osobou. [celá zpráva]