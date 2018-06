Aleš Fuksa, Právo

Podle cyklisty (38) na něj mladá lvice velikosti ovce skočila, podle majitele lvice o ni cyklista neopatrně zavadil při průjezdu a nedostatečném vyhnutí se, zřejmě pedálem.

„Vzal jsem mladou lvici ven z výběhu, šel jsem schválně pryč z obce, abych se s nikým nestřetl. Ale ani to nestačilo. A bohužel došlo, k čemu došlo. Jeli dva, vyhnuli se nám tak těsně, že mladou zasáhli do zadku. Malá se bohužel reflexivně otočila a shodila ho z kola. Cítila se napadená,“ přiblížil majitel lvice Michal Prášek. Lvice podle něj váží kolem 72 kilogramů.

Malá se bohužel reflexivně otočila a shodila ho z kola. Cítila se napadená. Michal Prášek

„Zvládl jsem ji udržet při sobě. Měl jsem ji na ruce na vodítku. Obávám se, co teď přijde, pokud o tom budou psát média jak jeden prolhaný týdeník u nás na Valašsku. Co bude dál, je nyní na policii a jejím vyšetřování nehody,“ podotkl Prášek.

Jak Právu potvrdil, na procházky chodí jen s mladou lvicí, která zatím nemá hmotnost dospělého lva. Občasné výlety mimo ohradu dokazují i záběry na facebookovém profilu majitele lvice. „S dospělým lvem bych si tak na procházku opravdu netroufl. Lvice Ljuva je mládě a není v tomto věku útočná ani agresivní,“ řekl Prášek.

Policisté nadále zjišťují okolnosti nedělního kontaktu lvice s cyklistou. Ten musel po střetu vyhledat lékařské ošetření. Zda skončí v péči veterinářů i lvice, není jasné. Podle majitele Práška však naopak ona utrpěla zranění. „Nemůže se po nárazu kolem zezadu do zadní části těla pořádně postavit na nohy a padá na zadek,“ uvedli Práškovi v letáku, který mají nově vyvěšený u ohrady pro lvy.

Obyvatele chrání před lvy vysoká železná ohrada a následně další pletivo.

Nedělní incident nenechává chladnými ani zděchovské obyvatele, a to z více pohledů. Prášek totiž chová lvy bez povolení úřadů. „Jako cyklista si nedokážu představit, jak bych zezadu najel na nějaké větší zvíře. Mám za sebou tisíce kilometrů na kole, ale i v lese i na polní cestě si vždycky dávám pozor, co je přede mnou,“ uvedl asi čtyřicetiletý muž ze Zděchova.

Prodavačka v obchodě s potravinami řekla, že vesnice není jednotná v názoru, zda je možné lvy ve Zděchově chovat, či ne. „Někteří lidé se bojí, ale další zase říkají, že je to milá atrakce a chodí se na lvy dívat s dětmi,“ uvedla prodavačka.

„Já bych mu chov tak velkých zvířat nedovolila, a když něco chová přes zákaz, okamžitě by mělo dojít k zabavení. S tou procházkou už šel pan chovatel hodně za hranu. Taková zvířata by měla být jen v zoologické zahradě, a ne na malé vesnici,“ odpověděla postarší zákaznice v obchodě s potravinami.

Starosta: Doufám, že se úřady chytnou za nos

Podobného názoru je i starosta Zděchova Tomáš Kocourek (NK). „Jde o zásadní věc. Člověk chodí se lvicí po silnici na vodítku. To je zcela absurdní. Kdyby to nebyl dospělý cyklista, ale nějaké dítě na kole, jak by to mohlo po útoku lvice dopadnout? Doufám, že toto už je ten incident, po kterém se všechny dotčené úřady chytnou za nos a začnou konečně konat. Dva roky kolem chovu lvů pana Práška chodím a vůbec nic se neděje. To se může kdykoli opakovat. Pan Prášek si se zákazů či příkazů nedělá vůbec nic. On nemá sebereflexi a pro mne je nejdůležitější bezpečnost místních obyvatel,“ řekl starosta.

Lvy chová pan Prášek nelegálně, a to už druhým rokem. Ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík ČTK řekl, že platí rozhodnutí o nepovolení chovu z loňského února. Veterinární správa však nemá možnost lva odvézt. Může vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově neděje.

„V žádném případě by lidé doma neměli mít možnost chovat zvířata nebezpečnější, než jsou psi. Lev není domestikované zvíře, i když může být mírně ochočený, přesto jedná pudově. Je to otázka zákonodárců, kteří jsou naprosto liknaví. Kdyby některý z poslanců nebo senátorů měl takového člověka za souseda, tak vám garantuji, že předloží velmi brzy návrh zákona na zákaz domácího chovu velkých šelem v Česku,“ sdělil Právu Dominik Gregořík, veterinář, který už třicet let působí i v Zoo Zlín.