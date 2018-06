Fotbalisté, kteří se zapletli se sázkařskou mafií, dostali u soudu podmínky

Okresní soud ve Strakonicích udělil ve středu podmíněné tresty od šesti do 24 měsíců s odkladem od 18 do 30 měsíců a peněžité tresty od 10 do 40 tisíc korun skupině fotbalistů, která se zapletla se sázkařskou mafií. Rozsudek zatím není pravomocný.