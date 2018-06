Radim Vaculík, Právo

Čtvrteční výslech byl Babišův vůbec první, který absolvoval v pozici obviněného, a to fakticky až po pěti měsících od druhého rozhodnutí Sněmovny jej vydat ke stíhání. V minulosti byl v této kauze sice podávat vysvětlení, ale tehdy ještě nebyl obviněn. Premiér podle informací redakce vypovídal na služebně jen krátce a stejně jako dříve jakoukoli vinu či nezákonné jednání odmítl.

Zatímco na veřejnosti Babiš na Nevtípila nevybíravě útočí a tvrdí, že pracuje na objednávku mafie, jejich osobní setkání se prý odehrálo korektně a bez invektiv.

Na policii i manželka a dcera



Kromě něj už Nevtípil stačil vyslechnout několik dalších aktérů případu. Kromě Babiše se tento týden vůbec poprvé musela dostavit na policii i jeho manželka Monika Babišová (43), kterou Nevtípil podle zjištění Práva zpovídal v pondělí. V pátek pak přišla na řadu jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková (39). Také ona byla na výslechu v kauze vůbec poprvé a měla tak v tomto smyslu na policii premiéru.

Obě ženy prý rovněž jakoukoli vinu odmítly a hovořily velmi krátce. Obhájce Babišovy rodiny Michael Bartončík se k informacím Práva odmítl jakkoli vyjádřit.

Premiér je společně s dalšími šesti lidmi včetně nejbližší rodiny obviněn z možného padesátimiliónového dotačního podvodu a také z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu pět až deset let vězení. Policejní prověřování v kauze Čapí hnízdo začalo už v roce 2015 poté, co detektivové obdrželi v listopadu anonymní trestní oznámení. Policie obvinění rozdala už loni v říjnu.

Nevtípil s výslechy začal poté, co dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl počátkem května o stížnostech všech původně jedenácti obviněných v kauze Čapí hnízdo.

Zdraví dětí zkoumali znalci

Žalobce tehdy u čtyř z nich stíhání zrušil, přičemž se to týkalo i prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. I ten už má svou výpověď na policii podle zjištění Práva za sebou. Původně si jej Nevtípil pozval v květnu jako obviněného, ale po zásahu Šarocha musel svůj postup změnit a Faltýnek už nyní v případu vystupuje v pozici svědka.

Podle dřívějších informací se obhajoba v minulosti snažila zabránit pokračování stíhání obou Babišových dětí z prvního manželství, tedy Adriany Bobekové i Andreje Babiše mladšího (35), a to kvůli jejich údajnému špatnému zdravotnímu stavu. Právníci prý zaslali policii lékařské zprávy, z nichž vyplývalo, že se nemohou dále účastnit trestního řízení. Nevtípil si proto vyžádal vypracování znaleckého posudku na stav obou těchto obviněných.

A z toho, že Adriana Bobeková byla v pátek podle informací redakce na výslechu, vyplývá, že minimálně v jejím případě už vyšetřovatel závěry znalců obdržel a že experti rozhodli, že je způsobilá účastnit se dál trestního řízení.

Jak je tomu v případě jejího bratra, to zatím není jasné. Nicméně on, ani třeba rovněž obviněný bratr Moniky Babišové Martin Herodes (41), zatím vypovídat nebyli, stejně tak bývalý předseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo a někdejší manažer Babišova Agrofertu Josef Nenadál (70).

Posledně jmenovaný a také další někdejší členka představenstva a donedávna náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová (47) jsou kromě Babiše, jeho ženy, dvou dětí a švagra zbylými obviněnými v kauze Čapí hnízdo.

Mayerová už také na policii vypovídala, ale podle zdroje Práva byl její výslech přerušen a bude dokončen v nejbližší době. Právě Mayerová s Nenadálem podepsali žádost o evropskou dotaci ve výši padesát miliónů pro Farmu Čapí hnízdo, o kterou v celém případu jde. O její vrácení nyní usiluje dotační úřad ROP Střední Čechy. Ten schválil peníze na Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena. Premiér ale doteď odmítá, že by ji kdy vlastnil.

Zpět pod Agrofert

V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. Předloni ale na schůzi Sněmovny přiznal, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho nyní stíhané děti Adriana s Andrejem a také švagr Herodes, kteří s Agrofertem nemají nic společného.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se farma vrátila pod Agrofert, nyní ji vlastní firma spravující Babišův majetek, která je zaparkovaná ve svěřenském fondu.