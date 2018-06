ČTK

Z kamerových záznamů je podle Vrchního soudu v Praze zřejmé, že jízda obžalovaného byla zcela bezohledná, bez jakékoliv opatrnosti a že „naprosto extrémně“ překročila ještě přijatelnou míru rychlosti.

Soud poukázal i na to, že Gubin takto jel v samém centru hlavního města, které z pohledu řidiče představuje nepřehledný terén, a navíc tehdy, když se na chodnících i ve vozovce pohybovaly skupiny lidí slavících Nový rok.

Soudci upozornili rovněž na to, že na Gubinovu jízdu muselo podle záznamů zareagovat sedm chodců, nikoli pět, jak uvádí obžaloba. „Ohroženi byli samozřejmě všichni,” podotkli.

Rus obžalovaný z tragické nehody

Pokud by pražský městský soud skutek vyhodnotil jako obecné ohrožení, pak podle vrchního soudu zřejmě nepřipadá v úvahu, že by Gubinovi hrozilo 12 až 20 let za úmyslné způsobení smrti. Řidič ihned po činu zastavil a nesnažil se ujet. Za usmrcení ženy by tak mohl dostat od osmi do 15 let vězení. Jestliže soud skutek ve shodě s obžalobou označí „pouze“ za usmrcení z nedbalosti, může poslat obžalovaného za mříže maximálně na osm let.

Nadýchal přes dvě promile



Gubin, který zanedlouho oslaví 41. narozeniny, nadýchal po nehodě 2,28 promile alkoholu. Podle obžaloby před sražením turistky ohrozil dva jiné chodce poté, co se z ulice Na Perštýně vyřítil svým mercedesem do Spálené rychlostí 116 až 129 kilometrů v hodině.

Předtím, než srazil šestadvacetiletou Kolumbijku, ještě v plné rychlosti naslepo couval a rozbil při tom zpětné zrcátko zaparkovaného auta. Muž po nehodě putoval do vazby, odkud se po několika dnech dostal na základě návrhu státní zástupkyně na svobodu.

Navzdory tomu, že složil písemný slib a miliónovou kauci, odjel po dokončení vyšetřování do Ruska. Pokud se jej nepodaří dostat zpátky do ČR na základě vydaného zatykače, projedná pražský městský soud obžalobu v jeho nepřítomnosti v rámci řízení proti uprchlému. Soudkyně Silvie Slepičková prozatím termíny hlavního líčení nestanovila.