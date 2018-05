Jan Menšík, Právo

„Já jsem ho nezotročil a nic říkat nebudu, nemám s tím nic společného. Ať se mi tu ukáže a urazím mu makovici,“ reagoval čtyřiašedesátiletý muž na otázku týkající se Balažky.

Podle místních měl Slovák bydlet právě u něj doma.

„Neznám ho, ale zničil mi traktor”

Muž tvrzení místních odmítl a nadále si stál za tím, že u něj Balažka nebydlel a nezná ho.

Postupně se však do odpovědí zamotával. „Na co sáhl, to zničil. Ukradl mi blok z motoru a dal ho do sběru, převrátil nakladač i traktor,“ stěžoval si, zatímco ukazoval směrem ke dvoru, na němž stál poškozený traktor.

Balažka se posledních šest let staral na pastvině nad obcí o dobytek. Dobytek a pastviny patří synovi muže, který pasáka ubytovával. Slovák zmizel z místa trvalého bydliště ve slovenském městě Partizánske před 24 lety a nyní se vrátil domů.

Tamnímu deníku Plus 1 řekl, že mu jeho zaměstnavatel platil 500 korun měsíčně. „Když jsem žádal víc, řekl mi, na co jsou ti peníze, vždyť je nepotřebuješ,“ citoval list Balažku. Bydlet mohl zdarma u otce muže. Dále tvrdí, že když chtěl ze statku nadobro odejít, zaměstnavatel mu vyhrožoval, že ho udá policii a údajně mu vzal i doklady. Ty však nebyly platné, protože byl od roku 2006 prohlášen za mrtvého.

„Jestli byl zaměstnaný u syna, nebo jak to měli, to nevím. Nevídám se s ním, nemám na něj ani telefon,“ pokračoval muž. Syn si přitom téměř denně jezdí k němu domů pro vodu pro dobytek. „Jezdí si sem sice pro vodu, ale on si dělá své a já svoje,“ ukončil rozhovor.

Jak dlouho v obci žil?

Starosta obce Vnislav Konvalinka o přítomnosti Balažky věděl, ale setkal se s ním podle svých slov snad jen dvakrát. „Jednou jsem s ním mluvil, protože si chtěl u mě na zahradě posekat trávu pro husy, a pak v obchodě, kde jsem mu vytýkal, že jim neustále utíká dobytek,“ řekl Konvalinka. O tom, že u rodiny Balažka pracoval šest let, neví.

„Nezdá se mi to, přišel jsem s ním do styku vloni a pak možná jednou v roce 2016, ale jistý si nejsem. Ale je možné, že se tu pohyboval i předtím, ale nevšiml jsem si ho,“ vzpomíná.

Podobně mluví také další místní, kteří s mužem přicházeli do styku. Nezávisle na sobě si vzpomínají, že si muže ve vesnici všimli přibližně před třemi lety, jisti si však nejsou.

Balažka pravidelně chodil do samoobsluhy a nádražní hospody na malé pivo, jinak měl pořád pracovat. O své minulosti nikdy nemluvil a většina obyvatel ho znala pouze od vidění.

„Chodil si sem pro pivo, jídlo a cigarety. Moc peněz určitě neměl, vždy došel s jednou stravenkou, ale byl v pohodě a nikdy o žádných problémech nemluvil,“ popsala prodavačka Katka Kučerová, kterou překvapilo, že starší muž popírá, že u něj Balažka bydlel.

Problémová rodina

Podle starosty obce jde o problémovou rodinu. „Ta rodina si dělá, co chce, a těžko je k něčemu doženete,“ postěžoval si starosta s tím, že rodina dělá ve vesnici nepořádek a neustále jí utíká dobytek.

Rodina má dlouhodobě problémy s dluhy a neřeší je. Mluvčí české exekutorské komory Martina Houšková potvrdila, že proti některým členům rodiny jsou nařízené exekuce. „Podle Centrální evidence exekucí jsou proti staršímu muži vedeny dvě exekuce, na jeho syna je pak sedm exekucí,“ uvedla Houšková.

Balažka se ze statku dostal až letos v únoru, kdy jej vážně zranil býk. Zraněného muže převezl vrtulník do pražské nemocnice v Motole, odkud byl v dubnu převezen do nemocnice v Partizánském a nyní žije v místním domově sociálních služeb. Rodina, které se 24 let neozval, se o něj starat odmítla. O jeho osudu po nehodě na pastvině neví nic ani místní. To, že je zpět na Slovensku a léčí se tam, se dozvídají postupně až z médií.