Aleš Honus, Právo

Žena si vyšla sama na procházku v sobotu a rozhodla se, že si nedaleko obce Klokočov lehne do trávy. Najednou se k ní nepozorovaně přiblížila liška a kousla ji do nohy.

„Ucítila jsem kousnutí a všimla si, že mi z nohy teče krev. Ve vysoké trávě jsem uviděla uši a čumák. Byla to liška. Snažila jsem se ji zahnat, ale neutíkala a koukala na mě,“ řekla paní Olga.

Ránu si ihned opláchla vodou a vydala se domů. „To víte, že mi hlavou probleskla otázka, zda zvíře nemělo vzteklinu. Doma jsem si nohu umyla vodou s mýdlem a pořádně ránu vydezinfikovala. Poté jsem se nechala odvézt do nemocnice,“ dodala žena, která si myslela, že jí kvůli prevenci proti vzteklině čekají bolestivé injekce, ale nestalo se tak.

Paní Olga skončila v nemocnici poté, co ji kousla do nohy liška.

FOTO: Jiří Krušina

„Ve zdravotnictví pracuji od roku 1977 a udělalo veliký pokrok. Léčba mě vůbec nebolela, a navíc se o mě vzorně starali,“ dodala žena.

Primáře případ překvapil

Primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel se s podobným případem podle svých slov ještě nikdy nesetkal. „Napadení liškou za bílého dne je skutečně raritní záležitostí. Vezmeme-li navíc v potaz, že lišku nevyprovokoval žádný mazlíček, bylo nutno předpokládat, že by mohla být liška infikována vzteklinou. Inkubační doba vztekliny je i šest až 12 měsíců,“ řekl primář Kümpel.

Žena podle ní dostala speciální sérum v kombinaci s běžnou vakcínou.

„Pacientce bylo potřeba podat okamžitě protilátky. V případě, že nemoc vypukne, je vždy smrtelná. Proto jsme ještě v sobotu vyslali pro sérum sanitku do Prahy. To jsme pacientce podali v co nejkratší možné době. Následně absolvovala očkování běžnou vakcínou, která zajistí, že i po vyprchání protilátek ze séra bude žena proti vzteklině 12 měsíců imunní,“ dodal primář infekčního oddělení Petr Kümpel.