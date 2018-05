Patrik Biskup, Právo

Hrubý zákrok během loňského zápasu regionální soutěže na Klatovsku mezi Nezamyslicemi a Velkým Borem má trestní dohru. Policisté podle zjištění Práva obvinili aktéra zákroku z těžkého ublížení na zdraví. Jednadvacetiletý obránce Nezamyslic František D. podle nich skluz nezvládl.

Když jsem na zemi sténal bolestí, smál se a šel si ještě plácnout rukou s brankářem zraněný fotbalista

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že sice neměl v úmyslu soupeře zranit, ale jako obránce musel vědět, že při takovém zákroku může protihráči způsobit zranění. Jeho jednání proto posoudili jako nedbalostní, za což může skončit ve vězení až na dva roky.

Oba fotbalisté mají přitom na incident odlišný názor. Poškozený hráč je přesvědčen, že šlo o likvidační faul, který ho měl vyřadit ze hry, druhá strana zase tvrdí, že vše bylo v rámci pravidel.

Měsíc v nemocnici



„Vůbec nechtěl hrát balón. Skočil mi přímo na nohu. Když jsem ležel na zemi a sténal bolestí, smál se a šel si ještě plácnout rukou s jejich brankářem,“ uvedl Beránek, který strávil v nemocnici měsíc a dalších několik týdnů se pohyboval o berlích.

Jeho rival to vidí jinak. „Doběhl jsem k němu asi na metrovou vzdálenost, sklouzl se po zádech s vystrčenou nohou vpřed, abych mu vypíchl míč. Balón jsem musel zasáhnout, protože skončil v autu. Zranění protihráče jsem nijak neregistroval, vrátil jsem se k vlastnímu brankáři, který mě za zákrok pochválil,“ tvrdil obviněný hráč.

Rozhodčí utkání Luděk Staněk potvrdil, že obránce při skluzu trefil míč i s hráčem. Zákrok posoudil jako nesportovní chování a provinilci za něj udělil žlutou kartu.

„Byl to normální skluz. Rozhodně neskočil bránící hráč útočícímu na nohu. To bych ten zákrok potrestal úplně jinak,“ dodal rozhodčí, který podle svých slov situaci viděl ze vzdálenosti pěti metrů.

Faul ho mrzel



Podle svědků šli do souboje oba hráči jako blázni. „No a jeden z nich to bohužel odnesl. Byl to faul, který se ve dnešním tvrdém pojetí fotbalu stává. Nehrají přece kuličky,“ uvedl starosta Nezamyslic Václav Kopa, který tehdy utkání přihlížel.

Podle něho faul mrzel i samotného viníka. „Ten kluk z toho byl špatnej. Co potom schytal nadávek, dokonce i výhrůžek,“ dodal Kopa.

Starosta Velkého Boru Václav Zábranský naopak hodnotil zákrok obránce jako nesmyslný zkrat. „Nechápu, jak tohle mohl dokázat. Ještě z toho měl obrovskou radost a běžel ke gólmanovi, aby si s ním plácl. To mi hlava nebere už vůbec,“ prohlásil Zábranský.

Připustil, že některé zápasy jsou někdy hodně vyhecované. „Ale jde přece o houby, mělo by se hrát pro radost. Na prvním místě je přece vždycky zdraví. Když se pak něco takového stane, vzbuzuje to hodně emocí. Přece jen na vesnicích lidé fotbalem pořád žijí,“ dodal Zábranský.