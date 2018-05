Před soudem opět stanul muž, který měl před osmi lety zneužít nezletilé sourozence

Případ 62letého Antonína Hajma z Mostu, který byl obžalován ze sexuálního zneužití dvou nezletilých sourozenců, začal znovu projednávat Krajský soud v Ústí nad Labem. Již v roce 2011 poslal soud Hajma na šest let do vězení. Vrchní soud v Praze ale rozsudek zrušil, a Krajský soud v Ústí nad Labem tak celý případ projednává od začátku. Hajmovi za znásilnění hrozí až 12 let vězení.