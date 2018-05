ner, Právo

„Dvaašedesátiletý řidič nákladního vozidla nerespektoval dopravní značku a odbočil pod železniční most. Po nárazu do mostu se nákladní souprava převrátila na bok. Řidiče záchranka převezla do nemocnice, odkud se po vyšetření vrátil bez zranění na místo dopravní nehody,“ informovala mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Kamión se nevešel pod most a převrátil se.

FOTO: Město Ústí nad Orlicí

U nehody asistovali hasiči i pracovníci Správy železniční dopravní cesty z České Třebové. „Hasiči zajistili kamión proti úniku provozních kapalin a vzniku požáru. Drobný únik provozních kapalin včas zastavili u výpusti do kanalizace pomocí sorpčních polštářů,“ dodala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Dechová zkouška vyloučila, že by řidič byl pod vlivem alkoholu, blokovou pokutu zaplatil na místě a sám si zajistil odtah nepojízdného kamiónu. Škoda na něm podle předběžného odhadu dosáhla tři čtvrtě miliónu korun. Po dobu odstraňování uvízlého kamiónu byl na několik hodin omezen provoz na frekventované železniční trati.

FOTO: HZS Pardubického kraje

„Po kontrole železniční tratě a mostní konstrukce nebyly zjištěny žádné závady, a proto byl obnoven provoz na trati,“ ujistil Michal Janza z SŽDC.