Bude europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) ministrem zahraničí, nebo ne? Premiér Andrej Babiš to nechce řešit, dokud nebude jasné, zda ČSSD půjde do vlády s hnutím ANO. Prezident Miloš Zeman minulý týden uvedl, že by Pocheho do funkce nejmenoval. Celý článek ČSSD dráždí Zemana Pochem. Do výsledku referenda to nebudu řešit, řekl Babiš»