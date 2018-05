vor, Právo

Podle informací Práva kamiónu, který jel z kopce od Klášterce, s největší pravděpodobností před první pravotočivou šikanou vybočil návěs do protisměru. Do návěsu zřejmě narazil protijedoucí kamión, který náraz odmrštil do domu.

Třetí kamión zastavil za kamiónem, který skončil v domě. Jeho řidič si ho ale nevšiml, a když z trosek couval, tak do něj ťuknul.

„Policie příčiny dopravní nehody vyšetřuje,“ uvedl mluvčí karlovarské krajské policie Michal Žáček.

Silnice je na neurčito motoristům uzavřena. Objízdná trasa je vyznačena jen pro osobní automobily přes Stráž nad Ohří, Kamenec a Okounov. „Aktuálně se tvoří kolony a nedokážeme určit, jak dlouho bude uzavírka trvat,“ uvedl mluvčí.