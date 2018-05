Novinky

Policisté vtrhli do hotelu Astoria v podvečer 22. dubna. Den poté, co byl číšník v centru Prahy napaden, zadrželi sedm izraelských turistů, kteří ovšem neměli s případem nic společného. Udání na ně bylo falešné, což policisté zjistili až na služebně poté, co turisty údajně bili a vystavili je ponižujícímu jednání.

Izraelci si stěžují, že jim policisté vyhrožovali zbraněmi, bili je a nakonec je vedli Prahou na blízkou policejní stanici jako zločince. Skupina musela jít městem v zástupu a navzájem se držet za ramena. Turista Eli Gershzon televizi ukázal fotografie zranění, která jim měli policisté způsobit.

„Nebyli jsme vyslýcháni, neprošli jsme žádnými úkony,” řekl Primě turista. Na služebně prý čekali asi hodinu na překladatele, když přišel, tak se dozvěděli, že jsou volní a mohli odejít.

Policisté následně zadrželi pravé pachatele, skupinu turistů z Nizozemí. Zatkli je na letišti, když na ně policii upozornili spolucestující.

Video

Napadený číšník: Jeden kop navíc a nemusel jsem tady sedět

Podle Gershzona se jim zatím nikdo oficiálně neomluvil. „Jen ten policejní důstojník na stanici přišel k nám a řekl, že se hluboce omlouvá, ale že to byl omyl,” řekl. Muž však poznamenal, že si policisté mohli nejprve ověřit jejich totožnost, například z kopií pasů v hotelové recepci, než na ně vtrhli.

S policisty se pak vyfotili



Policie tvrdí, že dostala několik tipů. „Jeden z nich byl mylný, což policisté nemohli tušit,” vysvětlil situaci pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Skupině prý situaci vysvětlili a ukázali jim video z napadení číšníka. „Vysvětlili jim, že se jednalo o nebezpečné pachatele, kteří byli fyzicky dobře disponovaní, provozující bojové sporty, a proto bylo rozhodnuto o jejich zadržení za využití pořádkové jednotky,” sdělil Daněk.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

Vysvětlil, že totožnost na recepci si policisté ověřit nemohli, protože tam potřebné doklady neměli.

„Po omluvě a vysvětlení muži celou situaci pochopili, s policisty si s úsměvem podali ruce a dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost. To ještě na místě odmítli,” řekl Daněk.

Chtějí omluvu

Podle informací Primy ale Izraelci nyní hledají právníka, který by je v České republice zastupoval, budou požadovat odškodnění. Chtějí také veřejnou omluvu a ubezpečení o tom, že jejich jména nefigurují v žádných policejních registrech.

Právník Josef Lžičař televizi řekl, že náhrada škody v takovém případě v peněžní formě nebude skoro žádná. Podle něj by to vyřešila omluva.

Daněk nemá informace, že by muži stížnost podali. Řekl, že na to v každém případě mají právo. Policisté jim to na místě dokonce několikrát nabízeli. „Tato informace o výmazu či omluvě je pro nás naprostou novinkou,” řekl Daněk.

Jednáním policistů se začala zabývat GIBS.