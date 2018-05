Patrik Biskup, Právo

Právě přílišný spěch při zákroku, který spočíval v odstranění přebytečného tuku na stehnech a hýždích, se podle Poláčka podepsal na špatném výsledku a žena musela podstoupit reoperaci na německé klinice.

Soud proto rozhodl, že Bouda musí 40leté ženě zaplatit částku více než sto tisíc korun, která zahrnuje úhradu za opravnou operaci, bolestné s tím související a odškodné za ztížení společenského uplatnění. Kromě toho mu soud naúčtoval dalších téměř 20 tisíc za náklady řízení.

Za negativní výsledek nese vinu žalovaný, který upřednostnil rychlost na úkor kvality. soudce Marek Poláček

„To, že operace nedopadla dobře, nesla žalobkyně těžce. Šlo o estetický zákrok, jakési zkrášlení těla, které podstoupila v souvislosti s hledáním životního partnera. Za negativní výsledek nese vinu žalovaný, který upřednostnil rychlost na úkor kvality,“ konstatoval Poláček.

Rozsudek se opírá především o posudek znaleckého ústavu Lékařské fakulty v Olomouci, ze kterého vyplývá, že operace byla příliš kvapná, což mělo vliv na pečlivost zákroku.

„V některých místech byl tuk odsán nadměrně a někde téměř vůbec. Odpovídá tomu i doba operace, standardně by totiž takový zákrok měl trvat o hodinu déle,“ prohlásil místopředseda České společnosti plastické chirurgie Bohumil Zálešák, který před soudem posudek ústavu obhajoval.

Bouda u soudu tvrdil, že ženu opakovaně vyzýval, ať se dostaví ke kontrole a k posouzení pooperačního stavu.

„Za zcestné považuju to, že se paní dá přeoperovat v Německu a pak zažaluje prvního operatéra. To je, jako když škrábnete auto, necháte si ho přestříkat a pak půjdete na pojišťovnu, kde vás vyhodí,“ řekl Bouda, u něhož si nechala zvětšit prsa například modelka Dominika Mesarošová.

Soudce mu vysvětlil, že postup žalobkyně naprosto chápe. „Nedokážu si představit, že s opravou půjde ke stejnému operatérovi, který to dílo provedl předtím, kdy to nedopadlo dobře. Tady došlo k narušení důvěry mezi pacientem a lékařem. Je naprosto běžné, že reoperace provádí jiný lékař,“ prohlásil Poláček.

Boudův právní zástupce Pavel Strejc se snažil posudek znevěrohodnit. „Znalci si vytvořili jakousi vlastní teorii, jak můj klient prováděl operaci. Nevysvětlili, v čem porušil odborný postup. Posuzovat to, co je pečlivé a co ne, je jen jejich subjektivní dojem,“ prohlásil Strejc.

Na lékaře 14 stížností

Soud ale upozornil na to, že právě lékařská dokumentace k operaci byla ze strany žalovaného vedena velmi ledabyle. „Moc údajů neposkytovala a znalci skutečně neměli žádné záchytné body, o které by se mohli opřít. Ale jako renomovaní a zkušení odborníci vědí, co má operatér při takovém zákroku provést, jaké má použít nástroje a jak dlouho mu práce trvá, pokud ji má provést pečlivě,“ konstatoval soudce s tím, že znalci vycházeli také z fotografií pořízených před a po operaci.

Nedostatky ve zdravotnické dokumentaci řeší s Boudou i Česká lékařská komora (ČLK). „Od roku 2010 evidujeme na tohoto lékaře 14 stížností. Jedna byla potrestána pokutou,“ uvedl mluvčí komory Michal Sojka. Na stůl aktuálně obdržela ČLK další podnět, tentokrát od policie.

„Prověřovali jsme podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví ze strany 55letého plastického chirurga. Na základě zjištění, že lékařská dokumentace u tří poškozených pacientek nesplňovala předepsané údaje, věc jsme postoupili lékařské komoře k disciplinárnímu řízení,“ uvedla mluvčí plzeňské policie Veronika Hokrová.