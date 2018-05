kub, Novinky, Právo

„Soud formálním rozhodnutím přerušil klientovi výkon trestu. Uvedené rozhodnutí vyplynulo ze závěrů znaleckého zkoumání, které zadal Městský soud v Praze a který tento posudek postoupil Brněnskému soudu k rozhodnutí v jeho věci o přerušení,“ sdělil Právu v úterý Janouškův advokát Lukáš Trojan.

„Závěry posudku jednoznačně potvrdily, že klient trpí závažnou a nevyléčitelnou zdravotní poruchou, která jej může ohrozit na životě. Tento zdravotní stav je neslučitelný s výkonem trestu odnětí svobody,“ dodal právník.

Lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014.

V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Janoušek žádá o odpuštění zbytku trestu. Poukazuje na špatný zdravotní stav, kvůli kterému mu justice výkon trestu v minulosti přerušila. Stěžoval si na problémy s hlavou.

Roman Janoušek krátce po nehodě v roce 2012.

FOTO: TV Prima

Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o odpuštění zbylého trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. To trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu.

„Soud bude rozhodovat v neveřejném zasedání, zatím ale nemá k dispozici doplnění k lékařské zprávě, které si vyžádal předseda soudního senátu“, sdělila v úterý Právu mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Soudce měl ještě několik dotazů ke zkoumání Fakultní nemocnice Olomouc. Posudek vytvořila znalecká komise složená ze specialistů z oborů psychologie, neurologie a neurochirurgie. Doplněk by měl podle Puci dorazit v řádu dní.