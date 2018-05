Policista prý znásilnil syna, odvolací soud se ho zastal

Nevíme, co se přesně stalo, ale víme, že to bylo znásilnění. Tak lze ve zkratce shrnout postoj vyšetřovatelů Generální inspekce bezpečnostních sborů, státního zástupce i soudce krajského soudu k případu policisty obžalovaného ze znásilnění vlastního syna. To odmítl Vrchní soud v Olomouci a souzeného otce se už dvakrát zastal.