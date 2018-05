koc, ČTK, Právo

K tragédii došlo 3. září kolem nad ránem na silnici I/15 u obce Zimoř. Mladí lidé směřovali po noci strávené na diskotéce v Úštěku domů. Jen několik stovek metrů za obcí skončilo v táhlé zatáčce plně obsazené auto v příkopu a poté narazilo do stromu. Mladá řidička se podle žaloby nevěnovala řízení.

Prágrová před soudem vypověděla, že ji mladík, který seděl za ní, nejprve bouchal do hlavy. Následně podle ní vzal vlaječku fotbalového klubu a chtěl ji vyhodit. „Začal ji vyhazovat, slyšela jsem bouchání o karoserii auta. To je poslední, co si pamatuji,” řekla s tím, že jí je všechno moc líto. Mladík byl jednou z obětí nehody.

Dopravní znalec Jiří Gregora řekl, že v době vyjetí mimo silnici jelo auto rychlostí 78 až 88 kilometrů za hodinu. Vyjetí nepředcházela žádná brzdná dráha a bylo plynulé. Auto sjelo do příkopu a do stromu narazilo rychlostí přes 50 kilometrů v hodině.

„Pokud se řidič otočí na spolujezdce vzadu, tak s velkou pravděpodobností otáčí i volantem, a tak si lze vysvětlit plynulé vyjetí z komunikace na krajnici a dále pak pokračování příkopem. Ve chvíli, kdy byla v příkopu, už řidička neměla šanci to vozidlo srovnat zpět na vozovku, i když podle stop se o to zjevně snažila,” uvedl Gregora.

Ani se neomluvila, tvrdí otec jedné z obětí



Zranění obětí byla podle lékařky Andrey Vlčkové fatální. Dva nepřipoutaní mladíci, kteří seděli vzadu, utrpěli devastující zranění hlavy, protože se po nárazu udeřili obrovskou silou o střechu auta a zemřeli okamžitě. Kdyby byli připoutaní, zřejmě by podle Vlčkové přežili. Třetí obětí je Prágrové kamarádka, která byla na sedadle spolujezdce připoutaná. Auto narazilo do stromu u její strany. Záchranáři bojovali o její život marně. Další mladík, který jako jediný kromě Prágrové přežil, utrpěl zlomeniny. Řidička měla otřes mozku.

Pozůstalí požadují odškodnění přesahující v součtu přes deset miliónů korun. Zarazilo je především to, že se jim Prágrová dosud neomluvila a nekontaktovala je. Otec mrtvé dívky Jiří Hlůže připomněl, že celá rodina zná obžalovanou dlouhá léta. Proto předpokládal, že za nimi přijde a řekne, že ji to mrzí.

Prágrová tvrdí, že omluva by v současné chvíli jen jitřila emoce a bolest.

Soud jednání odročil na 6. června, kdy chce vyslechnout poslední dva svědky. Následně by měly zaznít závěrečné řeči a rozsudek.