„Obchod pokládám i z dnešního hlediska za pro ČR mimořádně výhodný, protože byla prolomena dlouholetá nemožnost prodat letouny L-159,“ prohlásil Kalousek. „Každá vláda měla za jednu ze svých priorit letouny prodat, leč se to řadu let nedařilo. Jejich cena na trhu se limitně blížila nule,“ dodal.

Česká republika pořídila v roce 2010 od španělského leteckého výrobce EADS-CASA čtyři vojenské transportní letouny. Tři letouny koupila za 3,5 miliardy korun, čtvrtý vyměnila za pět lehkých letounů L-159. Dva z nich ale Španělé do Česka do několika let vrátili jako kompenzaci za újmu způsobenou technickými problémy letounů CASA.

Obžaloba viní Parkanovou a tehdejšího ředitele sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Jiřího Staňka, že nákupem údajně předražených letounů způsobili ČR škodu přes osm set miliónů korun, přičemž nenechali vypracovat nezávislý posudek. Kalousek se Parkanové zastal. „V případě nákupu vojenského materiálu neexistuje zákonná povinnost získat znalecký posudek,“ podotkl Kalousek s tím, že totéž tvrdil už v době nákupu.

Standardně dobrá technika



Další ze svědků Michal Hon, manažer firmy Omnipol, která nákup zprostředkovala, se zase u soudu ohradil proti údajně přemrštěné ceně. Politici a média podle Hona nevzali v potaz různé faktory, jako je například počet letounů v předmětné zakázce. Je totiž podle něj rozdíl, když je předmětem obchodu třicet šest letadel nebo čtyři, jak tomu bylo v případě ČR.

Odmítl tvrzení, že by Portugalsko nakoupilo letouny o polovinu levněji. Podle Hona v tom není zohledněno například právě množství pořízených letadel nebo kurz koruny. Portugalsko jich v roce 2008 nakoupilo dvanáct. Žalovaný nákup pak byl podle Hona v pořádku.

„Byla vybrána a nakoupena velice standardně dobrá technika, o čemž svědčí zájem ministerstva obrany pořídit dva další takové letouny,“ prohlásil Hon a dodal, že kvalitu letounů CASA potvrzuje i fakt, že jich je v současnosti objednáno po celém světě na dvě stě, přičemž přes 160 jich aktivně létá.

Soud předvolal i tehdejšího ministra dopravy Petra Bendla, ten ale k věci mnoho říci nemohl, jednak kvůli desetileté prodlevě a jednak proto, že nákup vojenských letounů byl mimo jeho resort.

Žalobce viní někdejší ministryni obrany Parkanovou a jejího podřízeného Staňka ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s nákupem čtyř armádních letounů CASA. Parkanová se jednání zatím nezúčastnila, stejně jako Staněk vinu odmítá.

O nákupu rozhodla vláda Mirka Topolánka (tehdy ODS) v roce 2009, a to den před koncem svého fungování. Letouny nahradily dosluhující sovětské stroje Antonov AN-26.