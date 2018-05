Novinky

Takový stupeň znamená zapojení všech hasičů z kraje, případně i z celorepublikové centrály. V okolí požáru začala kolabovat hydrantová síť. Jeden z hasičů skončil kvůli vyčerpání v nemocnici.

Do vzduchu se podle slov mluvčího pražských hasičů Martina Kavky pro Českou televizi dostal například chlorovodík. „Vymezili jsme perimetr, lidé by vůbec neměli vycházet ven,” řekl Kavka. Týáká se to okruhu zhruba jeden kilometr od místa požáru. Lidi z okolních ulic, vykazují policisté.

"Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu. V místě požáru došlo k výbuchu," informovali hasiči.

Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je možné, že v areálu explodovaly tlakové lahve. „Počítali jsme s tím,” řekl Kavka České televizi.

Požár haly v přažské Hostivaři.

FOTO: ČTK

Podle informací Novinek v tovární hale hoří polystyren a pneumatiky. Hasiči se přímo k požáru vůbec nedostali. Oheň likvidují pomoci vrtulníku s tzv. bambi vakem a z výškových plošin. Vrtulník ve 14:40 provedl podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky dva shozy vody.

Vrtulník s tzv. bambi vakem.

FOTO: ČTK

Hasiči nejprve uvedli, že halu o rozměrech 20 krát 60 metrů požár zasáhl v plném rozsahu. Před 14:30 se konstrukce haly propadla a plocha požářiště se zvětšila na 60 krát 150 metrů.

Proběhlo hašení z vrtulníku. pic.twitter.com/oVprbKeK4g — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) May 8, 2018

Do akce musí všichni pražští hasiči

Do boje s plameny se zapojil i vrtulník

Na místě byla zřízena dvě čerpací stanoviště, ale množství vody je nedostačující, takže na místo míří další cisterny.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Požár haly v pražské Hostivaři

Na místě požáru se podle Kavky postupně vystřídají prakticky všechny jednotky z Prahy. Na místo jsou sváženi také dobrovolní a podnikoví hasiči.

FOTO: Kateřina Severová, Právo

Zasahuje i šest dobrovolných jednotek a chemická služba z Petřin.

Na místo postupně vyjeli hasiči ze 12 profesionálních stanic, 10 dobrovolných jednotek a chemická služba z Petřin. pic.twitter.com/qT80JZRjBq — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) May 8, 2018

Policie kvůli požáru ulici U továren i okolní ulice zcela uzavřela a nechala vypnout přívod elektřiny do celého objektu. Chemici už měří množství škodlivin v ovzduší.