Fialová v pondělí zprostila viny znalce Rudolfa Douchu, jehož posudek vedl k údajně nevýhodnému prodeji firmy, i další dva obžalované, kteří měli privatizaci na starosti. Černému vytkla mimo jiné chyby v přípravném řízení. [celá zpráva]

„S rozsudkem zcela zásadně nesouhlasím a to dnešní ústní hodnocení považuji za velmi neobjektivní. Vyčkáme nicméně na písemné odůvodnění soudu a poté bude odůvodněno odvolání státního zástupce,“ řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Černý.

Fialová uvedla, že přípravné řízení bylo vedeno ledabyle a soud si některé dostupné důkazy musel obstarat sám. Černému také vytkla, že obžalobu podal až po deseti letech od prodeje firmy, tedy v roce 2014.

„Soud kritizoval to, že obžaloba byla podána po deseti letech. Podotýkám, že skutek se stal v roce 2004, teprve v roce 2011 bylo trestní oznámení, na základě kterého trestní orgány konaly,“ upozornil ale Černý. Na další dotazy odpovídat nechtěl. „Nechtěl bych to komentovat přes média, podrobně to odůvodním ve svém odvolání,“ dodal žalobce.