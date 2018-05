Účet na sociálních sítích si od 25. května budou moci nově založit pouze lidé starší 16 let. Důvodem je to, že začne platit unijní nařízení o ochraně dat (GDPR) a Sněmovna do té doby nestihne schválit nový zákon o zpracování osobních údajů,... Celý článek Od konce května si účet na sociální síti zřídí jen starší 16 let»