Vlaky se srazily ve čtvrtek v 8.45 hodin. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Ve vlacích cestovalo asi padesát lidí. Podle informací, které mám k dispozici, jsou tři lidé zraněni. Jednoho musel transportovat do nemocnice vrtulník,“ řekla krátce po nehodě Lenka Pokorná, mluvčí českokrumlovské policie.

„Srazil se osobní vlak jedoucí z Volar do Českých Budějovic s osobním vlakem, který jel z Českých Budějovic do Černého kříže. Podle našich informací se zranilo šest lidí, škoda je předběžně vyčíslena na šest miliónů korun. O tom, že by vlaky vykolejily, nemám žádné informace,“ řekl Novinkám mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Trať v místě nehody je jednokolejná.