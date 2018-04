koc, Právo

Vedle tělíčka nalezeného minulý čtvrtek mezi skleněným odpadem ležel podle informací MF Dnes útržek z roztrhané školní práce jejího staršího dítěte. Bylo na něm jeho jméno a třída, kterou navštěvuje. Policisté nejprve nevěděli, jestli ho k dítěti přibalil omylem pachatel, nebo zda útržek s případem nesouvisí a k tělíčku se dostal až v popelnici.

Kriminalisté požádali pro jistotu o pomoc sociálku. Úřednice pak vytipovaly matky z lokality, které mají děti ve třídě uvedené na útržku.

V teplickém kontejneru se našly lidské ostatky.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Byla mezi nimi i matka žáka napsaného na papírku, která se svým přítelem žije v panelovém domě vzdáleném jen pár desítek metrů od místa nálezu mrtvého novorozence.

Žena prý při své výpovědi na policii nejprve tvrdila, že nemá s případem nic společného. Pravdu o porodu přiznala v okamžiku, kdy ji policisté požádali o stěr sliznice v ústech kvůli vzorku DNA.

Místo do babyboxu do popelnice



Žena prý poté vylíčila, jak porodila doma v koupelně do vany, dítě zabalila do modrého povlaku a vyšla s ním ven před dům. S žijícím miminem pak zamířila ke kontejneru, místo aby udělala několik kroků navíc a došla k babyboxu, který je asi 200 metrů od jejího bydliště. Prý si to neuvědomila. U kontejneru našla modrý pytel na odpadky, do kterého dítě vložila, zavázala ho a vhodila do nádoby. Její přítel mezi tím doma spal.

Soudce neshledal důvody pro vazbu a ženu pustil na svobodu. Zdroj: Právo

Žena podle svých slov vůbec netušila, že je těhotná. Neměla prý žádné bolesti, netrpěla nevolnostmi, necítila pohyby dítěte, po celou dobu měla pravidelnou menstruaci. Podle lékařů je ale málo pravděpodobné, že by žena, která již dvakrát rodila, nepoznala, že je těhotná.

Policie nechtěla informace uniklé z průběhu vyšetřování komentovat. „Mohu pouze potvrdit, že vyšetřování případu nadále probíhá. S ohledem na citlivost celé události nebudeme nyní žádné další informace poskytovat,“ řekla Právu policejní mluvčí Alena Bartošová.

Podle výsledků soudní pitvy dítě někdo zabil. Dva dny po nálezu tělíčka obvinila policie z vraždy jeho matku. Státní zástupce pak pro ni žádal vazbu. Soudce však návrh zamítl, protože neshledal vazební důvody.